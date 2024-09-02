Океан отобрал у "Титаника" его самую узнаваемую часть: исчезла история любви Джека и Роуз (фото)

Во время недавней экспедиции к "Титанику" исследователи обнаружили, что на затонувшем корабля разрушилось культовое место.

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Затонувший "Титаник" постепенно разрушается, на этот раз корабль потерял свою самую узнаваемую часть – перила на носу судна, пишет ВВС.

Нос корабля и перила на нем увековечили персонажи Джек и Роуз из одноименного фильма "Титаник". Во время недавнего погружения к "Титанику" с помощью глубоководных роботов ученые обнаружили, что корабль потерял свои знаменитые перила. Это произошло спустя более чем 100 лет, проведенных на морском дне.

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Печально известный корабль затонул в апреле 1912 года после того, как столкнулся с айсбергом. На корабле погибли 1500 человек.

"Нос "Титаника" стал по-настоящему культовым, его увековечили в поп-культуре, и это именно то, что вы себе представляете, думая о кораблекрушении. Теперь это место утеряно навсегда", — говорит Томасина Рэй из компании RMS Titanic Inc, которая провела экспедицию.

Команда RMS Titanic Inc предполагает, что часть перил длиной около 4,5 м отвалилась в какой-то из моментов за последние два года.

Перила "Титаника" могли обвалиться в последние два года Фото: RMS Titanic Inc

В 2022 году проводилась подобная экспедиция и цифровое сканирование, которое показывало, что перила на носу "Титаника" все еще находятся на прежнем месте, хотя уже тогда они начали деформироваться.

"В какой-то моменте металл просто не выдержал и обвалился", — объясняет Томасина Рэй.

Так выглядит теперь нос затонувшего "Титаника" Фото: RMS Titanic Inc

И это не единственная часть корабля, которая доживает свои последние дни на глубине 3800 м. Микробы разъедают металлические конструкции корабля, создавая сталактиты из ржавчины.

Перила "Титаника", которые теперь лежат на морском дне Фото: RMS Titanic Inc

Предыдущие погружения уже показали, что правая сторона корабля, там где находились офицерские каюты, постепенно разрушается.

Недавняя же экспедиция RMS Titanic Inc проходила этим летом в июле и августе. К затонувшему кораблю отправили два дистанционно управляемых аппарата (ROV), которые сделали более 2 млн снимком и записала 24 часа высококачественной съемки обломков. На данные момент компания анализирует полученные данных, чтобы каталогизировать находки.

Среди новых находок также оказался уникальный артефакт – бронзовая статуя, которая называется Диана Версальская. Ее смог сфотографировать еще в 1986 году американский исследователь Роберт Баллард, который и обнаружил затонувший "Титаник".

Статуя Диана Версальская Фото: RMS Titanic Inc

Но местонахождение статуи до сих пор оставалось неизвестным, так как 60-сантиметровая статуя не была задокументирована. Теперь же ее обнаружили снова, лежащей в поле обломков корабля на морском дней.

Когда-то эта статуя украшала одно из помещений "Титаника", предназначенного для пассажиров из первого класса.

"Зал первого класса был невероятно красивы и самым изысканными помещением на корабле. Центральным элементом этого помещения была Версальская. Когда "Титаник" столкнулся с айсбергом он раскололся надвое и зал первого класса был уничтожен", — подытожили исследователи.

Напомним, какие артефакты подняли с затонувшего "Титаника". экспедиции к месту гибели "Титаника" продолжаются — на сегодняшний день исследователи собрали богатую коллекцию личных вещей пассажиров затонувшего корабля.