Океан відібрав у "Титаніка" його найвпізнаванішу частину: зникла історія кохання Джека і Роуз (фото)

Під час нещодавньої експедиції до "Титаніка" дослідники виявили, що на затонулому кораблі зруйнувалося культове місце.

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Затонулий "Титанік" поступово руйнується, цього разу корабель втратив свою найбільш впізнавану частину — поруччя на носі судна, пише ВВС.

Ніс корабля і поруччя на ньому увічнили персонажі Джек і Роуз з однойменного фільму "Титанік". Під час нещодавнього занурення до "Титаніка" за допомогою глибоководних роботів учені виявили, що корабель втратив свої знамениті поруччя. Це сталося через більш ніж 100 років, проведених на морському дні.

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Сумнозвісний корабель затонув у квітні 1912 року після того, як зіткнувся з айсбергом. На кораблі загинули 1500 осіб.

"Ніс "Титаніка" став по-справжньому культовим, його увічнили в поп-культурі, і це саме те, що ви собі уявляєте, думаючи про корабельну аварію. Тепер це місце загублене назавжди", — каже Томасіна Рей з компанії RMS Titanic Inc, яка провела експедицію.

Команда RMS Titanic Inc припускає, що частина поручнів завдовжки близько 4,5 м відвалилася в якийсь із моментів за останні два роки.

Перила "Титаніка" могли обвалитися в останні два роки Фото: RMS Titanic Inc

У 2022 році проводили подібну експедицію і цифрове сканування, яке показувало, що поруччя на носі "Титаніка" все ще перебувають на колишньому місці, хоча вже тоді вони почали деформуватися.

"У якийсь момент метал просто не витримав і обвалився", — пояснює Томасіна Рей.

Так виглядає тепер ніс затонулого "Титаніка" Фото: RMS Titanic Inc

І це не єдина частина корабля, яка доживає свої останні дні на глибині 3800 м. Мікроби роз'їдають металеві конструкції корабля, створюючи сталактити з іржі.

Перила "Титаніка", які тепер лежать на морському дні Фото: RMS Titanic Inc

Попередні занурення вже показали, що правий бік корабля, там де знаходилися офіцерські каюти, поступово руйнується.

Нещодавня ж експедиція RMS Titanic Inc проходила цього літа в липні та серпні. До затонулого корабля відправили два дистанційно керованих апарати (ROV), які зробили понад 2 млн знімків і записали 24 години високоякісної зйомки уламків. На цей час компанія аналізує отримані дані, щоб каталогізувати знахідки.

Серед нових знахідок також опинився унікальний артефакт — бронзова статуя, яка називається Діана Версальська. Її зміг сфотографувати ще 1986 року американський дослідник Роберт Баллард, який і виявив затонулий "Титанік".

Статуя Діана Версальська Фото: RMS Titanic Inc

Але місцеперебування статуї досі залишалося невідомим, оскільки 60-сантиметрова статуя не була задокументована. Тепер же її виявили знову, лежачою в полі уламків корабля на морському дні.

Колись ця статуя прикрашала одне з приміщень "Титаніка", призначеного для пасажирів із першого класу.

"Зал першого класу був неймовірно красивим і найвишуканішим приміщенням на кораблі. Центральним елементом цього приміщення була Версальська. Коли "Титанік" зіткнувся з айсбергом, він розколовся надвоє і зал першого класу був знищений", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, які артефакти підняли із затонулого "Титаніка". експедиції до місця загибелі "Титаніка" тривають — на сьогодні дослідники зібрали багату колекцію особистих речей пасажирів затонулого корабля.