Почему аккумуляторы электромобилей загораются: как избежать несчастных случаев с авто

Пожары несут серьезную угрозу и имеют различные причины и отличаются самоподдержанием огня и чрезвычайно высокими температурами, а некоторые методы пожаротушения могут только усугубить ситуацию.

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Характеристики возгорания литиевых аккумуляторов весьма уникальны с химической точки зрения. Именно поэтому не нужно игнорировать тот факт, что и такой аккумулятор авто может возгореться, сообщает Gard.

Есть ряд причин, почему возгорание электромобилей отличается от других пожаров:

Огонь сам поддерживает себя

В отличие от традиционных пожаров, возгорания электромобилей являются самоподдерживающимися и не требуют внешнего кислорода для своего подпитки. Это происходит потому, что катодный материал в аккумуляторе генерирует собственный источник кислорода, что позволяет огню сохраняться в течение длительного времени, даже в средах с ограниченным внешним снабжением кислородом.

Температура очень высока

В зависимости от обстоятельств температура при пожаре литиевой батареи может быть значительно выше по сравнению с другими типами пожаров. Это может представлять ряд проблем с точки зрения доступа к огню, путей эвакуации, пожаротушения и, возможно, более быстрого распространения пожара на судне. Более высокие температуры также могут оказывать влияние на различные материалы на борту: например, алюминий расплавится при воздействии температуры 700 градусов по Цельсию или выше.

Облака испарений

Возгорания литиевых батарей выделяют токсичные пары, включая оксид лития, гидроксид лития и другие опасные химикаты. Возгорания литиевых батарей могут выделять горючие газы, такие как водород. В замкнутых пространствах, таких как автомобильные палубы, эти газы могут скапливаться, создавая взрывоопасную среду, которая еще больше ставит под угрозу усилия по тушению пожара и ограничивает доступ к месту происшествия и пути эвакуации.

Что касается методов тушения таких пожаров, тушение горящих батарей в контейнерах требует значительного количества времени и большого объема воды. В целом, вода является лучшим средством для тушения пожара батареи, но прямой доступ к батарее и необходимое количество воды является проблемой на борту, поскольку может быть нарушена устойчивость судна.

Кроме того, сообщалось, что соленая вода вызывает короткие замыкания в электромобилях, пострадавших от наводнения. На некоторых судах есть CO2, на некоторых из них рассматривается возможность увеличения запаса CO2 на борту, а на некоторых могут быть установлены системы пены вместо воды для пожаротушения.

Эти средства могут иметь ограничения, когда дело доходит до тушения пожара электромобиля, который является самоподдерживающимся в течение длительного периода. Пена и CO2 также поставляются в ограниченном количестве, поэтому после их использования на судне больше не остается огнетушащего вещества.

Причиной возгорания литиевой батареи может стать тепловой разгон. Этот термин относится к ситуации, когда аккумулятор испытывает ряд реакций, которые вызывают его быстрое повышение температуры, что может привести к возгоранию или взрыву.

Существует несколько факторов, которые могут вызвать тепловой разгон, например, перезарядка или физическое повреждение аккумулятора. Поэтому подержанные электромобили, поврежденные автомобили или отработанные аккумуляторы создают дополнительную проблему.

Кроме того, если конструкция аккумулятора имеет недостатки и сепараторы, которые разделяют положительные и отрицательные электроды, выходят из строя, это может запустить цепную реакцию. Высокие температуры также могут инициировать тепловой разгон

К счастью, тепловой разгон — редкое событие, особенно для новых электромобилей. Тем не менее пожары на борту судов случаются, и риск того, что аккумулятор электромобиля окажется в огне, увеличивается с ростом числа электромобилей, перевозимых на автовозах и судах типа Ro/Ro.

На основании вышеперечисленных характеристик становится очевидным, что большинство методов пожаротушения могут подавить возгорание аккумуляторов лишь в некоторой степени. Поэтому крайне важно отдать приоритет тушению пожара, охлаждению границ и сдерживанию пожара как эффективным мерам по управлению пожаром до тех пор, пока не будет доступна профессиональная помощь. Безопасность пассажиров и экипажа имеет первостепенное значение.

Процедуры эвакуации должны быть переоценены, особенно для паромов. Использование стационарных установок пожаротушения всегда является предпочтительным выбором с точки зрения обеспечения безопасности экипажа. Сдерживание пожара до его эскалации должно быть областью фокусировки с помощью более интеллектуальных систем и быстрого реагирования.

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