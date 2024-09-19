Чому акумулятори електромобілів загоряються: як уникнути нещасних випадків з авто

Пожежі несуть серйозну загрозу і мають різні причини та вирізняються самопідтримкою вогню і надзвичайно високими температурами, а деякі методи пожежогасіння можуть тільки погіршити ситуацію.

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Характеристики загоряння літієвих акумуляторів вельми унікальні з хімічної точки зору. Саме тому не потрібно ігнорувати той факт, що і такий акумулятор авто може загорітися, повідомляє Gard.

Є низка причин, чому загоряння електромобілів відрізняється від інших пожеж:

Вогонь сам підтримує себе

На відміну від традиційних пожеж, загоряння електромобілів є самопідтримуваними і не потребують зовнішнього кисню для свого підживлення. Це відбувається тому, що катодний матеріал в акумуляторі генерує власне джерело кисню, що дає змогу вогню зберігатися протягом тривалого часу, навіть у середовищах з обмеженим зовнішнім постачанням кисню.

Температура дуже висока

Залежно від обставин температура під час пожежі літієвої батареї може бути значно вищою порівняно з іншими типами пожеж. Це може становити низку проблем з погляду доступу до вогню, шляхів евакуації, пожежогасіння і, можливо, більш швидкого поширення пожежі на судні. Більш високі температури також можуть впливати на різні матеріали на борту: наприклад, алюміній розплавиться під впливом температури 700 градусів за Цельсієм або вище.

Хмари випарів

Займання літієвих батарей виділяють токсичні пари, включно з оксидом літію, гідроксидом літію та іншими небезпечними хімікатами. Займання літієвих батарей можуть виділяти горючі гази, такі як водень. У замкнутих просторах, як-от автомобільні палуби, ці гази можуть скупчуватися, створюючи вибухонебезпечне середовище, яке ще більше ставить під загрозу зусилля з гасіння пожежі та обмежує доступ до місця події та шляхи евакуації.

Що стосується методів гасіння таких пожеж, гасіння палаючих батарей у контейнерах вимагає значної кількості часу і великого обсягу води. Загалом, вода є найкращим засобом для гасіння пожежі батареї, але прямий доступ до батареї та необхідна кількість води є проблемою на борту, оскільки може бути порушена стійкість судна.

Крім того, повідомлялося, що солона вода спричиняє короткі замикання в електромобілях, які постраждали від повені. На деяких суднах є CO2, на деяких із них розглядають можливість збільшення запасу CO2 на борту, а на деяких можуть бути встановлені системи піни замість води для пожежогасіння.

Ці засоби можуть мати обмеження, коли справа доходить до гасіння пожежі електромобіля, яка є самопідтримуваною протягом тривалого періоду. Піна і CO2 також постачаються в обмеженій кількості, тому після їх використання на судні більше не залишається вогнегасної речовини.

Причиною загоряння літієвої батареї може стати тепловий розгін. Цей термін стосується ситуації, коли акумулятор зазнає низки реакцій, які спричиняють його швидке підвищення температури, що може призвести до загоряння або вибуху.

Існує кілька факторів, які можуть спричинити тепловий розгін, наприклад, перезарядка або фізичне пошкодження акумулятора. Тому старі електромобілі, пошкоджені автомобілі або відпрацьовані акумулятори створюють додаткову проблему.

Крім того, якщо конструкція акумулятора має недоліки і сепаратори, які розділяють позитивні та негативні електроди, виходять з ладу, це може запустити ланцюгову реакцію. Високі температури також можуть ініціювати тепловий розгін

На щастя, тепловий розгін — рідкісна подія, особливо для нових електромобілів. Проте пожежі на борту суден трапляються, і ризик того, що акумулятор електромобіля опиниться у вогні, збільшується зі збільшенням кількості електромобілів, які перевозяться на автовозах і суднах типу Ro/Ro.

На підставі перерахованих вище характеристик стає очевидним, що більшість методів пожежогасіння можуть придушити загоряння акумуляторів лише деякою мірою. Тому вкрай важливо віддати пріоритет гасінню пожежі, охолодженню кордонів і стримуванню пожежі як ефективним заходам з управління пожежею доти, доки не буде доступна професійна допомога. Безпека пасажирів та екіпажу має першорядне значення.

Процедури евакуації мають бути переоцінені, особливо для поромів. Використання стаціонарних установок пожежогасіння завжди є кращим вибором з точки зору забезпечення безпеки екіпажу. Стримування пожежі до її ескалації має бути областю фокусування за допомогою більш інтелектуальних систем і швидкого реагування.

Раніше ми писали про те, що дрон допоможе завести авто, якщо акумулятор розрядився. Компанія планує створити мережу безпілотників, які вилітатимуть за викликом і заряджатимуть акумулятори машин, що стоять у заторах.