ТОП 10 самых продаваемых телефонов в первой половине 2024 года: Galaxy A15, Redmi 13C, iPhone 15

Рейтинги продаж смартфонов в первой половине года достаточно неожиданный результат — iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 заняли первые два места, однако в списке немало представителей Android.

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Среди телефонов, которые показали лучшие продажи в первой половине 2024 года, iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy A15 4G и Max и iPhone 15. Об этом пишет Android Authority.

Как сообщает ресурс Omdia, список самых продаваемых смартфонов первого полугодия 2024 такой:

iPhone 15 ProMax iPhone 15 Samsung Galaxy A15 iPhone 15 Pro Samsung S24 Ultra iPhone 13 Samsung Galaxy A15 5G Xiaomi Redmi 13C iPhone 14 Samsung Galaxy A05

Согласно отчету о 10 самых популярных смартфонах по продажам, представитель Android, Samsung Galaxy A15 4G, оказался среди самых популярных моделей, немного не дотянув до второго места.

iPhone 15 ProMax

Samsung Galaxy S24 Ultra оказался на пятом месте, что также примечательно, поскольку это означает, что два из пяти самых популярных телефонов в первом полугодии 2024 года были телефонами Android . Такого не было в первой половине года по крайней мере с 2020 года.

iPhone 15

Другие Android-устройства в десятке лучших включают Samsung Galaxy A15 5G (седьмое место), Xiaomi Redmi 13C (восьмое место) и Samsung Galaxy A05 (десятое место).

Samsung Galaxy A15

Тем не менее доминирование Apple по-прежнему очевидно, поскольку на долю компании приходится половина из 10 лучших смартфонов 2024. Однако есть плохие новости для iPhone 15 Plus, поскольку Omdia сообщила, что он занял лишь 28-е место с 3,7 миллионами продаж. Поэтому будет интересно посмотреть, как iPhone 16 Plus покажет себя на кассовых аппаратах в 2025.

Ранее мы писали о том, как смартфон iPhone 16 Pro "разобрали на запчасти": у него внутри странный аккумулятор. Разборка iPhone 16 Pro показала, что некоторые детали сильно отличаются от предыдущих версий, например, устройство имеет более крупный блок камер.