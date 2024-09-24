Panasonic создала кондиционер, который рисует изображения в воздухе: зачем это нужно

Инженеры компании разработали кондиционер, который не просто меняет температуру, но и может рисовать узоры. Он называется Silky Fine Mist.

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Кондиционер Silky Fine Mist от Panasonic имеет достаточно большой размер — ширину и высоту около метра и вес 190 кг. Также он потребляет 2,4 киловатта энергии, что немало. Об этом пишет The Verge.

Устройство получило возможность формировать изображение прямо в воздухе, при этом охлаждая его. Эксперты Panasoniс оснастили кондиционер уникальными двухжидкостными форсунками Green AC Flex и Green AC. Технология предполагает использование воды под давлением и сжатого воздуха для распыления капель диаметром от 6 до 10 микрон, что позволяет сформировать тончайшую гладкую плоскость водяного тумана.

Silky Fine Mist

Такой поток обеспечивает приятную прохладу в жаркий день без лишнего ощущения влажности воздуха. С момента создания системы такие кондиционеры начали широко использоваться на железнодорожных вокзалах в Японии.

Silky Fine Mist

Со временем инженеры Panasonic поняли, что создаваемый в процессе работы устройства водяной туман можно использовать для художественных инсталляций.

В результате доработки компания добилась того, что кондиционер создает в воздухе изображения прямо во время своей работы только при помощи воздуха и влаги. Выглядит это почти как голограмма. При этом изображение на поверхности тумана не такое четкое, как на других прозрачных поверхностях.

Ранее мы писали, что "космическую" технологию NASA применят в кондиционерах: как теперь изменятся устройства. Система Helix Micra в 6-8 раз эффективнее других коммерчески доступных систем осушения, намного их меньше, а фильтры легко изготавливать с помощью 3D-печати.