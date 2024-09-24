Panasonic створила кондиціонер, який малює зображення в повітрі: навіщо це потрібно

Інженери компанії розробили кондиціонер, який не просто змінює температуру, а й може малювати візерунки. Він називається Silky Fine Mist.

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Кондиціонер Silky Fine Mist від Panasonic має досить великий розмір — ширину і висоту близько метра і вагу 190 кг. Він споживає 2,4 кіловата енергії, що немало. Про це пише The Verge.

Пристрій отримав можливість формувати зображення прямо в повітрі, водночас охолоджуючи його. Експерти Panasonic оснастили кондиціонер унікальними дворідинними форсунками Green AC Flex і Green AC. Технологія передбачає використання води під тиском і стисненого повітря для розпилення крапель діаметром від 6 до 10 мікрон, що дає змогу сформувати найтоншу гладку площину водяного туману.

Silky Fine Mist

Такий потік забезпечує приємну прохолоду в спекотний день без зайвого відчуття вологості повітря. З моменту створення системи ці кондиціонери почали широко використовуватися на залізничних вокзалах у Японії.

Silky Fine Mist

Згодом інженери Panasonic зрозуміли, що створюваний у процесі роботи пристрою водяний туман можна використовувати для художніх інсталяцій.

У результаті доопрацювання компанія домоглася того, що кондиціонер створює в повітрі зображення прямо під час своєї роботи тільки за допомогою повітря та вологи. На вигляд — це майже як голограма. Водночас зображення на поверхні туману не таке чітке, як на інших прозорих поверхнях.

Раніше ми писали, що "космічну" технологію NASA застосують у кондиціонерах: як тепер зміняться пристрої. Система Helix Micra в 6-8 разів ефективніша за інші комерційно доступні системи осушення, набагато менша, а фільтри легко виготовляти за допомогою 3D-друку.