В Украине создадут первые электростанции на воде: где они появятся и в чем помогут

Для создания источников альтернативной энергии в Украине создадут первые плавучие электростанции. Их могут разместить в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.

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13 сентября Кабинет министров Украины утвердил постановление, которое урегулирует меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок на судах технического флота. Это позволит обеспечить регионы альтернативными источниками энергии сообщает Obozrevatel.

В дополнение к обеспечению регионов Украины альтернативными источниками электроэнергии установки используют для спасения объектов критической инфраструктуры от обесточивания. Также в документе есть такие пункты:

аренда судов технического флота, на которых установлены газопоршневые и/или газотурбинные установки, предназначенные для производства электрической энергии;

услуги по найму персонала для таких установок, могут осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов.

В дополнение к предложению турецкой компании Karpowership разместить такие установки в акваториях Одессы, Николаева, Измаила, есть предложение и от немецкой компании Siemens. Впрочем, эта идея может столкнуться с проблемами. Как рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, мировой рынок плавучих электростанций не широко развит — наиболее распространены такие установки в странах Западной Африки. Поэтому нужно решить три главных вопроса, которые могут возникнуть на пути успешной реализации инициативы:

защита энергетических судов от обстрелов;

цена на электроэнергию, которую генерируют такие суда, может быть вдвое или втрое выше рыночной цены в Украине;

отсутствие инфраструктуры для подключения судов к уже существующим электрическим сетям.

Ранее мы писали о том, что плавучая электростанция мощностью 2200 МВт обеспечит электроэнергией 770 000 домов. Новый проект ветряной электростанции имеет общую мощность более 15 ГВт, из которых более 5 ГВт уже установлено и более 300 МВт уже работают.