В Україні створять перші електростанції на воді: де вони з'являться та у чому допоможуть

Для створення джерел альтернативної енергії в Україні створять перші плавучі електростанції. Їх можуть розмістити в акваторіях Одеси, Миколаєва, Ізмаїла.

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13 вересня Кабінет міністрів України затвердив постанову, що врегулює заходи щодо організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок на суднах технічного флоту. Це дозволить забезпечити регіони альтернативними джерелами енергії, повідомляє Obozrevatel.

На додачу до забезпечення регіонів Україні альтернативними джерелами електроенергії установки використають задля порятунку об'єктів критичної інфраструктури від знеструмлень. Також у документі є такі пункти:

оренда суден технічного флоту, на яких встановлені газопоршневі та/або газотурбінні установки, призначені для виробництва електричної енергії;

послуги з найму персоналу для таких установок можуть здійснюватися через укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

Окрім пропозиції турецької компанії Karpowership розмістити такі установки в акваторіях Одеси, Миколаєва та Ізмаїла, є пропозиція й від німецької компанії Siemens. Втім ця ідея може зіткнутися з проблемами. Як розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, світовий ринок плавучих електростанцій не надто розвинутий — найпоширенішими такі установки є у країнах Західної Африки. Тому потрібно владнати три головні питання, що можуть постати на шляху успішної реалізації ініціативи:

захист енергетичних суден від обстрілів;

ціна на електроенергію, яку генерують такі судна, може бути вдвічі або втричі вищою за ринкову ціну в Україні;

відсутність інфраструктури для підключення суден до уже наявних електричних мереж.

Раніше ми писали про те, що плавуча електростанція потужністю 2200 МВт забезпечить електроенергією 770 000 будинків. Новий проєкт вітряної електростанції має загальну потужність понад 15 ГВт, з яких понад 5 ГВт уже встановлено і понад 300 МВт уже працюють.