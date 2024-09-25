Топ-5 зарядных станций с наибольшим спросом в 2024 году: что выбирают украинцы
Зарядные станции, которые были самыми популярными в 2024, действительно считаются одними из лучших в своей категории. Среди преимуществ этих моделей — высокая мощность, беспроводная зарядка, возможность питания большинства потребителей тока в доме.
Зарядные станции спасают многих украинцев от веерных отключений света. Среди устройств, которые были наиболее популярными в 2024 году, — модели от Bluetti, Ecoflow, Anker. Об этом пишет PMG.
Зарядная станция EcoFlow Delta 2
Рейтинг зарядных станций возглавляет EcoFlow Delta 2, имеющая емкость 1024 Вт*ч и мощность до 1,8 КВт. Это позволяет подключать холодильники, морозильные камеры, телевизоры и даже электроинструменты — большинство необходимых устройств. Устройство можно купить от 30 тыс. грн.
Станция EcoFlow River 2 Pro
EcoFlow River 2 Pro — компактная модель на 800 Вт подтверждает мнение покупателей о надежности Ecoflow. Основное преимущество мини-станции — вес около 7 кг и очень компактное исполнение. Из-за портативности, вы также можете перенести ее в наиболее удобное место, возить в багажнике авто на дачу, на работу, на природу. Цена устройства стартует от примерно 20 тыс. грн.
Устройство Bluetti AC180P (PB931 255)
Станция от Bluetti дороже аналогов, однако имеет целый ряд преимуществ: мощность 1800 Вт, время автономной работы 4–5 часов и возможность питания большинства потребителей тока в доме. Цена устройства стартует от примерно 40 тыс. грн.
Зарядка Anker PowerHouse 757 A1 770 311
Эта модель имеет целых 1,5 КВт для бытовых нужд (холодильника, плитки, телевизора), а также стабильное напряжение и качественный ток для ноутбука, роутера, газового котла. Также она имеет LED-фонарик обеспечит освещение кухни, комнаты или пространства на природе. Устройство можно купить за цену от 13 тыс. грн.
Зарядная станция Bluetti AC200MAX
Эта зарядная станция достаточно дорогая, но мощнее эквивалентов. В то же время такие зарядные станции — это, фактически, длительная автономная работа всех электроприборов, которые есть в доме. Аккумулятор рассчитан на 6000 циклов заряда/разряда, пиковая мощность составляет 4,8 кВт. Цены на устройства стартуют от 40 тыс. грн.
Ранее мы писали о топ 3 мощных зарядных станциях на случай блэкаута. Мощная зарядная станция может питать большинство домашних приборов, в частности газовый котел, холодильник и микроволновую печь.