ТОП 5 зарядних станцій з найбільшим попитом у 2024 році: що вибирають українці

Зарядні станції, що були найпопулярнішими у 2024, дійсно вважаються одними з найкращих в своїй категорії. Серед переваг цих моделей — висока потужність, безпровідна зарядка, можливість живлення більшості споживачів струму в домі.

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Зарядні станції рятують багатьох українців від віялових відключень світла. Серед пристроїв, що були найбільш популярними у 2024 році, — моделі від Bluetti, Ecoflow, Anker. Про це пише PMG.

Зарядна станція EcoFlow Delta 2

Рейтинг зарядних станцій очолює EcoFlow Delta 2, що має ємність 1024 Вт*год та потужність до 1,8 КВт. Це дозволяє підключати холодильники, морозильні камери, телевізори й навіть електроінструменти – більшість необхідних пристроїв. Пристрій можна купити від 30 тис. грн.

EcoFlow Delta 2

Станція EcoFlow River 2 Pro

EcoFlow River 2 Pro — компактна модель на 800 Вт підтверджує думку покупців про надійність Ecoflow. Основна перевага міні-станції — вага біля 7 кг і дуже компактне виконання. Через портативність, ви також можете перенести її в найбільш зручне місце, возити в багажнику авто на дачу, на роботу, на природу. Ціна пристрою стартує від приблизно 20 тис. грн.

EcoFlow River 2 Pro

Пристрій Bluetti AC180P (PB931 255)

Станція від Bluetti дорожча за аналоги, проте має цілий ряд переваг: потужність 1800 Вт, час автономної роботи 4-5 годин та можливість живлення більшості споживачів струму в домі. Ціна пристрою стартує від приблизно 40 тис. грн.

Bluetti AC180P

Зарядка Anker PowerHouse 757 A1 770 311

Ця модель має цілих 1,5 КВт для побутових потреб (холодильника, плитки, телевізора), а також стабільну напругу і якісний струм для ноутбука, роутера, газового котла. Також вона має LED-ліхтарик забезпечить освітлення кухні, кімнати чи простору на природі. Пристрій можна купити за ціну від 13 тис. грн.

Anker PowerHouse 757 A1 770 311

Зарядна станція Bluetti AC200MAX

Ця зарядна станція досить дорога, але потужніша за еквіваленти. Водночас такі зарядні станції — це, фактично, тривала автономна робота всіх електроприладів, які є в домі. Акумулятор розрахований на 6000 циклів заряду/розряду, пікова потужність складає 4,8 кВт. Ціни на пристрої стартують від 40 тис. грн.

Bluetti AC200MAX

Раніше ми писали про топ 3 потужні зарядні станції на випадок блекауту. Потужна зарядна станція може живити більшість домашніх приладів, зокрема газовий котел, холодильник і мікрохвильову піч.