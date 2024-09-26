Самая сильная армия мира захватывает противников при помощи старых антенн: помог опыт ВСУ

Американские солдаты создали ложный командный пункт для обмана "врага", а сами руководили операцией через терминалы Starlink.

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Первая бронетанковая бригадная боевая группа армии США установила старую спутниковую антенну, чтобы заманить в ловушку противоборствующие силы. Такой же опыт применили и в ВСУ, пишет Defense One.

В июле военные США смогли опробовать новую тактику в ходе учений в Форт-Ирвине (Калифорния), примененную ранее защитниками Украины. По словам полковника и командира бригады Джима Армстронг, командир бригады, взводу радиоэлектронной борьбы предоставили коммерчески доступное оборудование для определения местоположения вражеских позиций, и они тренировались с разведывательным отрядом подразделения.

Когда солдаты, играющие роль врага, видели сигнал сотового телефона, не было никаких сомнений, что он принадлежал кому-то из 3-й пехотной дивизии. Поэтому Армстронг принес поддельные устройства, которые, как он надеялся, обманут любых наблюдателей. Его солдаты смогли организовать ложный командный пункт с палатками и настоящим спутниковым трейлером. Подразделение смогло снабдить объект собственным оборудованием, поскольку солдаты управляли своим настоящим командным пунктом через новые спутниковые терминалы Starlink.

Затем солдаты включили коммуникационную сеть поддельного командного пункта, чтобы передавать сигналы, как будто это был настоящий командный пункт. Подразделение также разместило сотовые телефоны и WiFi-устройства на поддельном пункте. Обман сработал: солдаты, играющие врагов, заглушили поддельный командный пункт, а также ударили по поддельному пункту имитацией огня с закрытых позиций, выдав свою собственную позицию, сказал Армстронг.

Подразделение задействовало 90 беспилотников на учениях: 70 из них — Black Hornets, используемые пехотными отделениями, остальные 20 — большие квадрокоптеры. Военные обнаружили, что беспилотники полезны для корректировки целей артиллерии и разведки, сказал Армстронг, а также для помощи в контроле количества дыма, необходимого для сокрытия крупных бронированных машин, готовящихся к штурму позиций противника. Бригада также отрабатывала процедуры борьбы с беспилотниками "врага".

Ранее мы писали, что в Китае придумали способ, как использовать спутниковый интернет Starlink против США. В КНР утверждают, что новый метод позволит выявлять американские самолеты-невидимки, используя излучение спутников Starlink.