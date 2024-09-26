Найсильніша армія світу захоплює супротивників за допомогою старих антен: допоміг досвід ЗСУ

Американські солдати створили хибний командний пункт для обману "ворога", а самі керували операцією через термінали Starlink.

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Перша бронетанкова бригадна бойова група армії США встановила стару супутникову антену, щоб заманити в пастку протиборчі сили. Такий самий досвід застосували і в ЗСУ, пише Defense One.

У липні військові США змогли випробувати нову тактику під час навчань у Форт-Ірвіні (Каліфорнія), застосовану раніше захисниками України. За словами полковника і командира бригади Джима Армстронга, взводу радіоелектронної боротьби надали комерційно доступне обладнання для визначення місця розташування ворожих позицій, і вони тренувалися з розвідувальним загоном підрозділу.

Коли солдати, які грають роль ворога, бачили сигнал стільникового телефону, не було жодних сумнівів, що він належав комусь із 3-ї піхотної дивізії. Тому Армстронг приніс підроблені пристрої, які, як він сподівався, обдурять будь-яких спостерігачів. Його солдати змогли організувати несправжній командний пункт з наметами і справжнім супутниковим трейлером. Підрозділ зміг забезпечити об'єкт власним обладнанням, оскільки солдати керували своїм справжнім командним пунктом через нові супутникові термінали Starlink.

Потім солдати увімкнули комунікаційну мережу підробленого командного пункту, щоб передавати сигнали, ніби це був справжній командний пункт. Підрозділ також розмістив стільникові телефони та WiFi-пристрої на підробленому пункті. Обман спрацював: солдати, які грають ворогів, заглушили підроблений командний пункт, а також вдарили по підробленому пункту імітацією вогню із закритих позицій, видавши власну позицію, сказав Армстронг.

Підрозділ задіяв 90 безпілотників на навчаннях: 70 з них — Black Hornets, які використовуються піхотними відділеннями, решта 20 — великі квадрокоптери. Військові виявили, що безпілотники корисні для коригування цілей артилерії та розвідки, сказав Армстронг, а також для допомоги в контролі кількості диму, необхідного для приховування великих броньованих машин, які готуються до штурму позицій противника. Бригада також відпрацьовувала процедури боротьби з безпілотниками "ворога".

Раніше ми писали, що в Китаї придумали спосіб, як використовувати супутниковий інтернет Starlink проти США. У КНР стверджують, що новий метод дасть змогу виявляти американські літаки-невидимки, використовуючи випромінювання супутників Starlink.