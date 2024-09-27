Redmi Note 14 Pro+ может составить конкуренцию смартфонам Pixel 8a и Galaxy A55: в чем его секрет

Xiaomi выпустила Redmi Note 14 Pro Plus с аккумулятором емкостью 6200 мАч и прочным корпусом.

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Компания Xiaomi (Китай) выпустила серию телефонов Redmi Note 14. Note 14 Pro Plus, которая имеет рейтинг IP6 и телеобъектив с разрешением 50 МП. Об этом пишет издание Android Authority.

Модели пока будут продаваться в Китае. Цена Redmi Note 14 Pro Plus составляет $285 за базовую версию 12 ГБ/256 ГБ и достигает $342 за версию 16 ГБ/512 ГБ.

Линейка Redmi Note от Xiaomi уже давно предлагает множество функций по низкой цене. Теперь компания выпустила серию Redmi Note 14, и Redmi Note 14 Pro Plus может стать лучшим дешевым телефоном Android 2024 года, сообщает СМИ.

Топовая модель Redmi Note от Xiaomi выделяется своей прочностью. Она оснащена Gorilla Glass Victus 2 спереди, а также Gorilla Glass 7i сзади. Она также имеет рейтинги IP68 и IP69, поэтому она должна выдержать серьезные падения.

Смартфон Redmi Note 14 Pro Plus оснащен кремний-углеродный аккумулятором емкостью 6200 мАч. Такой же был у модели Redmi Note Pro Plus. Этот аккумулятор сопряжен с проводной зарядкой мощностью 90 Вт, в комплекте с комплектным зарядным устройством. Xiaomi заявляет, что аккумулятор рассчитан на 1600 циклов зарядки до достижения 80% эффективной емкости.

Note 14 Pro Plus также выделяется среди предыдущих моделей Redmi Note благодаря 50-мегапиксельной 2,5-кратной телефотокамере (f/2.0), которая поддерживает 5-кратный зум "без потерь".

К этой камере присоединяется 50-мегапиксельная f/1.6 основная камера (Light-Hunter 800, 1/1.55 ​​дюйма, размер пикселя один микрон), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 20-мегапиксельная селфи-камера.

Завершает комплектацию 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц (2712 x 1220, пиковая яркость 3000 нит) и чипсет среднего уровня Snapdragon 7s Gen 3.

Xiaomi также анонсировала модель Redmi Note 14 Pro, которая находится чуть ниже варианта Pro Plus в иерархии. Этот вариант отличается рейтингом IP68, аккумулятором емкостью 5500 мАч, проводной зарядкой 45 Вт, чипом Dimensity 7300 Ultra и худшей системой камер.

В последнем случае можно ожидать 50-мегапиксельную основную камеру LYT-600, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макрокамеру вместо телефотосъемки. Однако это по-прежнему защита Gorilla Glass Victus 2.

Ранее мы писали, что Redmi Note 14 Pro+ получит топовую батарею емкостью 6200 мАч: такой пока нет даже у флагманов. Xiaomi создала самую мощную батарею в своей истории. Это первый раз, когда новейшее флагманское аккумуляторное решение было выпущено в среднем классе.