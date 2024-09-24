Redmi Note 14 Pro+ получит топовую батарею емкостью 6200 мАч: такой пока нет даже у флагманов

Xiaomi создала самую мощную батарею в своей истории. Это первый раз, когда новейшее флагманское аккумуляторное решение было выпущено в среднем классе.

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Компания Xiaomi (КНР) впервые показала самую мощную батарею из всех ранее созданных. Ее получит Redmi Note 14 Pro+. Об этом сообщает My Drivers.

24 сентября компания Redmi Mobile объявила, что Redmi Note 14 Pro+ будет оснащен самой мощной батареей Xiaomi собственной разработки.

Ван Тэн, заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi China и генеральный менеджер бренда Redmi, рассказал, что новый телефон оснащен беспрецедентной кремниево-углеродной батареей емкостью 6200 мАч.

Она отличается не только большой емкостью, но и несколькими ключевыми показателями, такие как плотность энергии, производительность при низких температурах и срок службы батареи. Все они достигли флагманского лидирующего уровня.

Аккумулятор Xiaomi Jinshajiang, оснащенный Note 14 Pro+, имеет плотность энергии 814 Втч/л, что устанавливает новый рекорд для Xiaomi. Он использует специальный усилитель напряжения 2,8 В для достижения сверхнизкотемпературного срока службы батареи и имеет длительный срок службы — четыре года.

Смартфон Xiaomi Mi 14 Ultra ранее дебютировал с батареей Xiaomi Jinshajiang. В то время плотность энергии батареи составляла 779 Втч/л. В Note 14 Pro+ плотность энергии была увеличена до 814 Втч/л, а в сочетании с большой батареей емкостью 6200 мАч это продлит срок службы батареи.

Что касается базовой конфигурации, серия Redmi Note 14 использует полноэкранный режим 1,5K, версия Pro оснащена Snapdragon 7s Gen3, а версия Pro+ оснащена процессором MediaTek Dimensity 7350.

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