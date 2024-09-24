Redmi Note 14 Pro+ отримає топову батарею ємністю 6200 мАг: такої поки немає навіть у флагманів

Xiaomi створила найпотужнішу батарею у своїй історії. Це перший раз, коли новітнє флагманське акумуляторне рішення було випущено в середньому класі.

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Компанія Xiaomi (КНР) вперше показала найпотужнішу батарею з усіх раніше створених. Її отримає Redmi Note 14 Pro+. Про це повідомляє My Drivers.

24 вересня компанія Redmi Mobile оголосила, що Redmi Note 14 Pro+ буде оснащений найпотужнішою батареєю Xiaomi власної розробки.

Ван Тен, заступник генерального директора відділу маркетингу Xiaomi China і генеральний менеджер бренду Redmi, розповів, що новий телефон оснащений кремнієво-вуглецевою батареєю ємністю 6200 мАг.

Вона вирізняється не тільки великою ємністю, а й кількома ключовими показниками, як-от щільність енергії, продуктивність за низьких температур і термін служби батареї. Усі вони досягли флагманського лідируючого рівня.

Акумулятор Xiaomi Jinshajiang, оснащений Note 14 Pro+, має щільність енергії 814 Втч/л, що встановлює новий рекорд для Xiaomi. Він використовує спеціальний підсилювач напруги 2,8 В для досягнення наднизькотемпературного терміну служби батареї і має тривалий термін служби — чотири роки.

Смартфон Xiaomi Mi 14 Ultra раніше дебютував з батареєю Xiaomi Jinshajiang. У той час щільність енергії батареї становила 779 Втч/л. У Note 14 Pro+ щільність енергії була збільшена до 814 Втч/л, а в поєднанні з великою батареєю ємністю 6200 мАг це продовжить термін служби батареї.

Що стосується базової конфігурації, серія Redmi Note 14 використовує повноекранний режим 1,5K, версія Pro оснащена Snapdragon 7s Gen3, а версія Pro+ оснащена процесором MediaTek Dimensity 7350.

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