Redmi Note 14 Pro+ може скласти конкуренцію смартфонам Pixel 8a і Galaxy A55: у чому його секрет

Xiaomi випустила Redmi Note 14 Pro Plus з акумулятором ємністю 6200 мАг і міцним корпусом.

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Компанія Xiaomi (Китай) випустила серію телефонів Redmi Note 14. Note 14 Pro Plus, яка має рейтинг IP6 і телеоб'єктив із роздільною здатністю 50 МП. Про це пише видання Android Authority.

Моделі поки що продаватимуться в Китаї. Ціна Redmi Note 14 Pro Plus становить $285 за базову версію 12 ГБ/256 ГБ і досягає $342 за версію 16 ГБ/512 ГБ.

Лінійка Redmi Note від Xiaomi вже давно пропонує безліч функцій за низькою ціною. Тепер компанія випустила серію Redmi Note 14, і Redmi Note 14 Pro Plus може стати найкращим дешевим телефоном Android 2024 року, повідомляє ЗМІ.

Топова модель Redmi Note від Xiaomi виділяється своєю міцністю. Вона оснащена Gorilla Glass Victus 2 спереду, а також Gorilla Glass 7i ззаду. Вона також має рейтинги IP68 та IP69, тож вона має витримати серйозні падіння.

Смартфон Redmi Note 14 Pro Plus оснащений кремній-вуглецевий акумулятором ємністю 6200 мАг. Такий самий був у моделі Redmi Note Pro Plus. Цей акумулятор пов'язаний з дротовою зарядкою потужністю 90 Вт, з комплектним зарядним пристроєм. Xiaomi заявляє, що акумулятор розрахований на 1600 циклів зарядки до досягнення 80% ефективної ємності.

Note 14 Pro Plus також виділяється серед попередніх моделей Redmi Note завдяки 50-мегапіксельній 2,5-кратній телефотокамері (f/2.0), яка підтримує 5-кратний зум "без втрат".

До цієї камери приєднується 50-мегапіксельна f/1.6 основна камера (Light-Hunter 800, 1/1.55 дюйма, розмір пікселя один мікрон), 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 20-мегапіксельна селфі-камера.

Завершує комплектацію 6,67-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц (2712 x 1220, пікова яскравість 3000 ніт) і чипсет середнього рівня Snapdragon 7s Gen 3.

Xiaomi також анонсувала модель Redmi Note 14 Pro, яка перебуває трохи нижче варіанту Pro Plus в ієрархії. Цей варіант вирізняється рейтингом IP68, акумулятором ємністю 5500 мАг, дротовою зарядкою 45 Вт, чипом Dimensity 7300 Ultra і гіршою системою камер.

В останньому випадку можна очікувати 50-мегапіксельну основну камеру LYT-600, 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 2-мегапіксельну макрокамеру замість телефотозйомки. Однак це як і раніше захист Gorilla Glass Victus 2.

Раніше ми писали, що Redmi Note 14 Pro+ отримає топову батарею ємністю 6200 мАг: такої поки немає навіть у флагманів. Xiaomi створила найпотужнішу батарею у своїй історії. Це перший раз, коли новітнє флагманське акумуляторне рішення було випущено в середньому класі.