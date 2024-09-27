"Более значительная по сумме": в "Дії" можно будет оформить базовую социальную помощь, — Минсоцполитики

По словам заместителя министра социальной политики Константина Кошеленко, для ее назначения не нужны другие справки и дополнительные обращения — достаточно лишь оформить в "Дію" соответствующее заявление.

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В "Дії" можно будет оформить базовую социальную помощь. Соответствующий пилотный проект готовит Министерство социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации готовят пилотный проект по запуску услуги по начислению базовой социальной помощи в "Дії". Об этом сообщилзаместитель министра социальной политики Украины Константин Кошеленко во время Global Digital Social Forum.

"Это будет одна помощь вместо пяти, более значительная по сумме. И она будет назначаться без сбора бумажных справок и дополнительных обращений — через портал "Дія", — сказал Кошеленко.

Заместитель министра добавил, что начисление базовой социальной помощи будет происходить благодаря информационным обменам между различными системами. Человеку достаточно будет лишь оформить в "Дії" обращение о ее назначении.

"Это наш не первый и не последний подход в "Дії". В дальнейшем на портале будут появляться все больше социальных услуг и социальных выплат", — добавил он.

Фокус ранее писал, что недавно в "Дії" заработала услуга онлайн-браков. Всего несколькими кликами в смартфоне можно подать заявление о браке, выбрать дату церемонии, изменить фамилию или оставить свою и жениться — весь процесс длится до 30 минут.

Напомним, что через мобильное приложение "Дія" можно также оформить программу Национальный кэшбек. В рамках этой программы граждане могут получить 10% компенсации от покупки товаров украинского производства.

Что такое базовая социальная выплата

В Минсоцполитики завершают работу над законопроектом о введении в Украине базовой социальной помощи. Ожидается, что он придет на замену прожиточному минимум доходов граждан.

"Мы разработали новый законопроект о базовой социальной помощи, которая предусматривает возможный для домохозяйства стандарт дохода, который должен быть достаточным для того, чтобы минимально обеспечивать проживание этого домохозяйства", — рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Размер базовой социальной помощи — это разница между совокупным размером базовой величины для семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики планировало установить базовую величину на 2025 год в размере 4 000 гривен на первое лицо в домохозяйстве, и 70% от этой суммы — на следующих получателей.

Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70 процентов от такой базовой величины для каждого следующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь.