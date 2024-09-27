"Більш значна по сумі": в "Дії" можна буде оформити базову соціальну допомогу, — Мінсоцполітики

За словами заступника міністра соціальної політики Костянтина Кошеленко, для її призначення не потрібні інші довідки та додаткові звернення — достатньо лише оформити в "Дію" відповідну заяву.

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В "Дії" можна буде оформити базову соціальну допомогу. Відповідний пілотний проєкт готує Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації готують пілотний проєкт із запуску послуги з нарахування базової соціальної допомоги в "Дії". Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко під час Global Digital Social Forum.

"Це буде одна допомога замість п'яти, більш значна по сумі. І вона призначатиметься без збору паперових довідок і додаткових звернень — через портал "Дія", — сказав Кошеленко.

Заступник міністра додав, що нарахування базової соціальної допомоги відбуватиметься завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Людині достатньо буде лише оформити в"Дії" звернення про її призначення.

"Це наш не перший і не останній підхід у "Дії". Надалі на порталі будуть з’являтися все більше соціальних послуг і соціальних виплат", — додав він.

Фокус раніше писав, що нещодавно в "Дії" запрацювала послуга онлайн-шлюбів. Лише кількома кліками у смартфоні можна подати заяву про шлюб, вибрати дату церемонії, змінити прізвище чи залишили своє та одружитися — весь процес триває до 30 хвилин.

Нагадаємо, що через мобільний застосунок "Дія" можна також оформити програму Національний кешбек. У межах цієї програми громадяни можуть отримати 10% компенсації від купівлі товарів українського виробництва.

Що таке базова соціальна виплата

В Мінсоцполітики завершують роботу над законопроєктом щодо запровадження в Україні базової соціальної допомоги. Очікується, що він прийде на заміну прожитковому мінімум доходів громадян.

"Ми розробили новий законопроєкт про базову соціальну допомогу, яка передбачає можливий для домогосподарства стандарт доходу, який має бути достатнім для того, щоб мінімально забезпечувати проживання цього домогосподарства", — розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Розмір базової соціальної допомоги — це різниця між сукупним розміром базової величини для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Раніше повідомлялось, що Міністерство соціальної політики планував встановити базову величину на 2025 рік у розмірі 4 000 гривень на першу особу в домогосподарстві, і 70% від цієї суми – на наступних отримувачів.

Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100 відсотків від такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім'ї) та 70 відсотків від такої базової величини для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога.