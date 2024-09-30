Samsung создала самую маленькую твердотельную батарею в мире: где ее применят

Компания утверждает, что новая батарея будет иметь плотность энергии 200 Вт*ч/л, что выше, чем у литий-ионных аналогов.

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Компания Samsung представила первый в мире малогабаритный твердотельный аккумулятор для носимых устройств. Сейчас батарея проходит тестирование с выбранными клиентами, и если все пойдет по плану, компания начнет массовое производство к 2026 году. Об этом пишет Interesting Engineering.

Компания утверждает, что новая батарея будет иметь плотность энергии 200 Вт*ч/л, что выше, чем у литий-ионных аналогов. Аккумулятор скорее всего, будет впервые установлен в Galaxy Watch.

Твердотельные батареи, которые считаются более безопасными альтернативами, более устойчивы к внешним ударам, поскольку содержат негорючие твердые электролиты для зарядки и разрядки.

Ранее Samsung утверждала, что может разработать миниатюрную батарею, используя свою технологию производства многослойных керамических конденсаторов, которая поочередно печатает тонкие слои материалов и укладывает их. Этот процесс предотвращает проблемы сморщивания, которые наблюдаются в обычных литий-ионных батареях, одновременно обеспечивая минимальное изменение объема во время зарядки, устраняя потребность в дополнительном пространстве. Твердотельные батареи имеют улучшенную термостабильность и более долгий срок службы по сравнению с обычными батареями. Также утверждается, что они имеют меньший углеродный след.

Легко растягивающиеся и очень гибкие твердотельные батареи можно перезаряжать, при этом твердые электролиты заполняют промежуток между анодным и катодным электродами. Благодаря повышенной безопасности и высокой плотности энергии эти аккумуляторы могут эффективно работать в широком диапазоне температур. Они продемонстрировали многообещающие начальные результаты и могли революционизировать сектор хранения энергии.

Однако есть некоторые проблемы, связанные с новым типом энергетических устройств. Одной из заметных проблем является высокая стоимость производства, но несколько компаний активно работают над преодолением этого препятствия.

Полностью твердотельный аккумулятор Samsung — это решение, которого ждала отрасль. Его гибкость позволяет принимать широкий диапазон форм и размеров, преодолевая ограничения дизайна. Эта инновация означает, что батареи можно легко интегрировать во все более тонкие и компактные конструкции будущих носителей.

Samsung впервые представила технологию твердотельных батарей в 2020 году. Тогда компания утверждала, что полностью твердотельные батареи могут поддерживать более высокую плотность энергии, обеспечивая большую емкость, и использовать явно более безопасные твердые электролиты. Однако металлические литиевые аноды, которые часто используются в полностью твердотельных батареях, склонны вызывать рост дендритов, что может вызвать нежелательные побочные эффекты, которые уменьшают срок службы батареи и ее безопасность. Чтобы преодолеть эти последствия, Samsung впервые предложила использовать в качестве анода композитный слой серебро-углерод (Ag-C).

Ранее мы писали о том, что литиевые аккумуляторы не нужны. Высокотемпературная батарея использует расплавленную соль в качестве электролита.