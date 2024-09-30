Samsung створила найменшу твердотільну батарею у світі: де її застосують

Компанія стверджує, що нова батарея матиме щільність енергії 200 Вт*год/л, що вище, ніж у літій-іонних аналогів.

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Компанія Samsung представила перший у світі малогабаритний твердотільний акумулятор для носимих пристроїв. Зараз батарея проходить тестування з вибраними клієнтами і, якщо все піде за планом, компанія почне масове виробництво до 2026 року. Про це пише Interesting Engineering.

Компанія стверджує, що нова батарея матиме щільність енергії 200 Вт*год/л, що вище, ніж у літій-іонних аналогів. Акумулятор, швидше за все, буде вперше встановлено в Galaxy Watch.

Твердотільні батареї, які вважаються безпечнішими альтернативами, стійкіші до зовнішніх ударів, оскільки містять незаймисті тверді електроліти для заряджання та розряджання.

Раніше Samsung стверджувала, що може розробити мініатюрну батарею, використовуючи свою технологію виробництва багатошарових керамічних конденсаторів, яка по черзі друкує тонкі шари матеріалів і укладає їх. Цей процес запобігає проблемам зморщування, які спостерігаються у звичайних літій-іонних батареях, одночасно забезпечуючи мінімальну зміну об’єму під час заряджання, усуваючи потребу в додатковому просторі. Твердотільні батареї мають покращену термостабільність і довший термін служби порівняно зі звичайними. Також стверджується, що вони мають менший вуглецевий слід.

Легко розтягуються та дуже гнучкі, твердотільні батареї можна перезаряджати, водночас тверді електроліти заповнюють проміжок між анодним і катодним електродами. Завдяки підвищеній безпеці та високій щільності енергії ці акумулятори можуть ефективно працювати в широкому діапазоні температур. Вони продемонстрували перспективні початкові результати та могли революціонізувати сектор зберігання енергії.

Однак є деякі проблеми, пов'язані з новим типом енергетичних пристроїв. Однією з помітних проблем є висока вартість виробництва, але кілька компаній активно працюють над подоланням цієї перешкоди.

Повністю твердотільний акумулятор Samsung — це рішення, на яке чекала галузь. Його гнучкість дозволяє приймати широкий діапазон форм і розмірів, долаючи обмеження дизайну. Ця інновація означає, що батареї можна легко інтегрувати у більш тонкі та компактні конструкції майбутніх носіїв.

Samsung вперше представила технологію твердотільних батарей у 2020 році. Тоді компанія стверджувала, що повністю твердотільні батареї можуть підтримувати вищу щільність енергії, забезпечуючи більшу ємність, і використовувати явно безпечніші тверді електроліти. Однак металеві літієві аноди, які часто використовуються в повністю твердотільних батареях, схильні викликати зростання дендритів, що може спричинити небажані побічні ефекти, які зменшують термін служби батареї та її безпеку. Щоб подолати ці наслідки, Samsung вперше запропонувала використовувати в якості анода композитний шар срібло-вуглець (Ag-C).

Раніше ми писали про те, що літієві акумулятори не потрібні. Високотемпературна батарея використовує розплавлену сіль як електроліт.