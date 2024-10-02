Солнечная электростанция получила 3 млн панелей и странный металлический предмет

Эта СЭС производит около 3 млрд кВт*ч электроэнергии в год, чего достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией целый город с населением около 2 млн человек

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Cолнечная электростанция Karapnar от компании Kalyon Holding (Турция) способна выдавать 1,35 ГВт чистой энергии. Это предприятие не только является одной из крупнейших солнечных установок в мире, но и символизирует план Турции по достижению более "зеленого" энергетического будущего, пишет медиа ecoticias.com.

Karapnar, построенная в засушливых регионах центральной Анатолии, является примером превращения экологически неблагополучных земель в поставщиков чистой энергии. Строительство началось в августе 2020 года, и к марту 2023 года объект смог выйти на полную производственную мощность. Солнечная электростанция (СЭС) включает около 3,5 млн фотоэлементов. KSPP использует передовую систему слежения за Солнцем по оси восток-запад для повышения эффективности выработки электроэнергии на 15% по сравнению с традиционными панелями с фиксированным углом.

Эта СЭС производит около 3 млрд кВт*ч электроэнергии в год, чего достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией целый город с населением около 2 млн человек, что приводит к росту использования солнечной энергии в Турции.

Джемаль Кальонджу, глава Kalyon Holding, заявил, что KSPP играет важную роль в снижении зависимости Турции от импортируемых источников энергии. Поскольку страна пытается повысить свою энергетическую безопасность, такие инициативы, как Karapnar, имеют решающее значение.

Фейт Донмез, министр энергетики и природных ресурсов Турции, заявила, что страна стала третьим по величине производителем солнечных панелей в мире, наравне с Китаем и Камбоджей. С ростом общей мощности электроэнергии в Турции до 104 ГВт, по сравнению с 30 ГВт в 2002 году, капитал в размере около 80 млрд долларов в сфере чистой энергетики, в основном от частных компаний, привел к этому росту.

Ожидается, что благодаря производству зеленой энергии, СЭС сократит выбросы углерода примерно на 1,7 млн т в год. Этот вклад особенно важен в рамках международного изменения климата, где сокращение углеродного следа является важнейшей целью. Более того, инициатива имеет финансовый эффект. Компания делает регион экологически чистым и предоставляет новые рабочие места. Кроме того, успех СЭС вызвал международный интерес — недавно International Holding Co. из ОАЭ приобрела 50% акций Kalyon Energy.

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