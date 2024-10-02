Сонячна електростанція отримала 3 млн панелей і дивний металевий предмет

Ця СЕС виробляє близько 3 млрд кВт*год електроенергії на рік, чого достатньо, щоб забезпечити електроенергією ціле місто з населенням близько 2 млн осіб.

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Сонячна електростанція Karapnar від компанії Kalyon Holding (Туреччина) здатна видавати 1,35 ГВт чистої енергії. Це підприємство не тільки є однією з найбільших сонячних установок у світі, а й символізує план Туреччини з досягнення більш "зеленого" енергетичного майбутнього, пише медіа ecoticias.com.

Karapnar, побудована в посушливих регіонах центральної Анатолії, є прикладом перетворення екологічно неблагополучних земель на постачальників чистої енергії. Будівництво почалося в серпні 2020 року, і до березня 2023 року об'єкт зміг вийти на повну виробничу потужність. Сонячна електростанція (СЕС) включає близько 3,5 млн фотоелементів. KSPP використовує передову систему стеження за Сонцем по осі схід-захід для підвищення ефективності вироблення електроенергії на 15% порівняно з традиційними панелями з фіксованим кутом.

Ця СЕС виробляє близько 3 млрд кВт*год електроенергії на рік, чого достатньо, щоб забезпечити електроенергією ціле місто з населенням близько 2 млн осіб, що призводить до зростання використання сонячної енергії в Туреччині.

Джемаль Кальонджу, голова Kalyon Holding, заявив, що KSPP відіграє важливу роль у зниженні залежності Туреччини від імпортованих джерел енергії. Оскільки країна намагається підвищити свою енергетичну безпеку, такі ініціативи, як Karapnar, мають вирішальне значення.

Фейт Донмез, міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини, заявила, що країна стала третім за величиною виробником сонячних панелей у світі, нарівні з Китаєм і Камбоджею. Зі зростанням загальної потужності електроенергії в Туреччині до 104 ГВт, порівняно з 30 ГВт у 2002 році, капітал у розмірі близько 80 млрд доларів у сфері чистої енергетики, здебільшого від приватних компаній, призвів до цього зростання.

Очікується, що завдяки виробництву зеленої енергії, СЕС скоротить викиди вуглецю приблизно на 1,7 млн т на рік. Цей внесок особливо важливий у рамках міжнародної зміни клімату, де скорочення вуглецевого сліду є найважливішою метою. Ба більше, ініціатива має фінансовий ефект. Компанія робить регіон екологічно чистим і надає нові робочі місця. Крім того, успіх СЕС викликав міжнародний інтерес — нещодавно International Holding Co. з ОАЕ придбала 50% акцій Kalyon Energy.

Раніше ми писали про те, що найзагадковіша сонячна панель у світі: з опаленням і кондиціонуванням повітря. Компанія Kuuler розробила технологію пасивного радіаційного охолодження. Мета полягає в тому, щоб істотно знизити вартість охолодження сонячних батарей