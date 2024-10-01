Найзагадковіша сонячна панель у світі: з опаленням і кондиціонуванням повітря

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Компанія Kuuler розробила технологію пасивного радіаційного охолодження. Мета полягає в тому, щоб істотно знизити вартість охолодження сонячних батарей, пише видання ecoticias.com.

Технологія Kuuler використовує відбиття сонячного світла у видимому та інфрачервоному спектрі (7–10 мкм). Його інфрачервоне випромінювання проходить через повітря, не нагріваючи його, що покращує тепловіддачу і дає змогу охолоджувати пофарбовану поверхню нижче за температуру навколишнього середовища. Ефект досягається за допомогою молекул BaSO4 (сульфату барію) певного розміру.

Слід зазначити, що ця технологія має три ключові елементи. Перший — це фарба з низьким рівнем поглинання світла. Другий — легка конструкція, яку можна встановити на даху. Пристрій має вхідний отвір для рідини (води), причому температура рідини вища на вході, ніж на виході, навіть за помірного або низького сонячного впливу. Третій ключовий момент цієї сонячної панелі — кондиціонування повітря. Фотоелемент під'єднаний до охолоджувального пристрою, що дає змогу йому не перегріватися протягом дня.

Наразі ефективність прототипу становить 58 Вт/м2 у затінку і 38 Вт/м2 за прямого сонячного світла. Інженери компанії Kuuler все ще тестують концептуальний прототип і планують продовжити дослідження протягом п'яти років. Коли прототип буде доопрацьовано, вони сподіваються комерціалізувати його, представивши на ринку сонячний елемент з опаленням і кондиціонуванням повітря.

Раніше ми повідомляли, що сонячні панелі змусять плавати у воді, щоб приносити більше енергії. Плавуча сонячна електростанція Solar Duck працюватиме в пані з вітряними турбінами просто посеред моря.

Також писали, що в Китаї будують сонячну вежу — вироблятиме 3,65 млрд КВт*год енергії на рік. Нова китайська сонячна електростація потужністю 200 МВт займатиме приблизно 3529,8 млн квадратних метрів.