Самая загадочная солнечная панель в мире: с отоплением и кондиционированием воздуха

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Компания Kuuler разработала технологию пассивного радиационного охлаждения. Цель состоит в том, чтобы существенно снизить стоимость охлаждения солнечных батарей, пишет издание ecoticias.com.

Технология Kuuler использует отражение солнечного света в видимом и инфракрасном спектре (7–10 мкм). Его инфракрасное излучение проходит через воздух, не нагревая его, что улучшает теплоотдачу и позволяет охлаждать окрашенную поверхность ниже температуры окружающей среды. Эффект достигается с помощью молекул BaSO4 (сульфата бария) определенного размера.

Следует отметить, что эта технология имеет три ключевых элемента. Первый — это краска с низким уровнем поглощения света. Второй — легкая конструкция, которую можно установить на крыше. Устройство располагает входным отверстием для жидкости (воды), при чем температура жидкости выше на входе, чем на выходе, даже при умеренном или низком солнечном воздействии. Третий ключевой момент этой солнечной панели — кондиционирование воздуха. Фотоэлемент подключен к охлаждающему устройству, что позволяет ему не перегреваться в течение дня.

В настоящее время эффективность прототипа составляет 58 Вт/м2 в тени и 38 Вт/м2 при прямом солнечном свете. Инженеры компании Kuuler все еще тестируют концептуальный прототип и планируют продолжить исследования в течение пяти лет. Когда прототип будет доработан, они надеются коммерциализировать его, представив на рынке солнечный элемент с отоплением и кондиционированием воздуха.

Ранее мы сообщали, что солнечные панели заставят плавать в воде, чтобы приносить больше энергии. Плавучая солнечная электростанция Solar Duck будет работать в пане с ветряными турбинами прямо посреди моря.

Также писали, что в Китае строят солнечную башню — будет вырабатывать 3,65 млрд КВт*ч энергии в год. Новая китайская солнечная электростация мощностью 200 МВт будет занимать около 3529,8 млн квадратных метров.