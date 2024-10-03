Детали для ядерного реактора напечатают на 3D-принтере: как это возможно

Вольфрам — твердый, но хрупкий материал, и его трудно включить в производственные процессы. С помощью 3D-печати его можно сделать намного проще.

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Университет Айовы в сотрудничестве с Министерством энергетики США (DOE) начал работу над проектом DREAM TEAM, в рамках которого будет использоваться технология 3D-печати для изготовления термостойких щитов из вольфрама для ядерных реакторов. Об этом пишет СМИ interestingengineering.com.

Проект DREAM TEAM является частью Программы Министерства энергетики США по стимулированию конкурентных исследований (EPSCoR), разработанной для создания возможностей США в сфере энергетики. В рамках проекта исследователи будут работать с вольфрамом, материалом, который используют для отделки внутренних стенок ядерных реакторов, поскольку он имеет высокую температуру плавления и может выдерживать высокие температуры, устойчив к эрозии при воздействии нейтронным излучением и не удерживает высокие уровни радиоактивного трития.

Проблема с использованием вольфрама заключается в том, что он твердый, но хрупкий и его трудно включить в производственные процессы. Однако группа ученых будет использовать технологию направленного энергетического осаждения с помощью лазерного порошка для 3D-печати вольфрама. Лазер применят в условиях контролируемого кислорода и печатать металлический вольфрам слой за слоем на стенках ядерного реактора.

Грант в размере 1 млн долларов на проект позволит команде закупить оборудование для анализа и характеристики механических свойств образцов, напечатанных на 3D-принтере. ​​Исследователи будут строить теории на основе своих экспериментальных результатов с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта.

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