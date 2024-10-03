Деталі для ядерного реактора надрукують на 3D-принтері: яким чином це можливо

Вольфрам — твердий, але крихкий матеріал, і його важко включити у виробничі процеси. За допомогою 3D-друку його можна зробити набагато простішим.

Related video

Університет Айови у співпраці з Міністерством енергетики США (DOE) розпочав роботу над проєктом DREAM TEAM, у межах якого використовуватимуть технологію 3D-друку для виготовлення термостійких щитів із вольфраму для ядерних реакторів. Про це пише ЗМІ interestingengineering.com.

Проєкт DREAM TEAM є частиною Програми Міністерства енергетики США зі стимулювання конкурентних досліджень (EPSCoR), розробленої для створення можливостей США у сфері енергетики. У межах проєкту дослідники працюватимуть із вольфрамом, матеріалом, який використовують для оздоблення внутрішніх стінок ядерних реакторів, оскільки він має високу температуру плавлення та може витримувати високі температури, є стійким до ерозії під впливом нейтронного випромінювання та не утримує високих рівнів радіоактивного тритію.

Проблема з використанням вольфраму полягає в тому, що він твердий, але крихкий і його важко включити у виробничі процеси. Однак група вчених використовуватиме технологію спрямованого енергетичного осадження за допомогою лазерного порошку для 3D-друку вольфраму. Лазер застосують в умовах контрольованого кисню і друкуватимуть металевий вольфрам шар за шаром на стінках ядерного реактора.

Грант у розмірі 1 млн доларів на проєкт дасть змогу команді закупити обладнання для аналізу та характеристики механічних властивостей зразків, надрукованих на 3D-принтері. Дослідники будуватимуть теорії на основі своїх експериментальних результатів з використанням машинного навчання і штучного інтелекту.

Раніше ми писали, що в Німеччині запускають "найпотужніший в історії генератор". Очікується, що новий електролізний завод вироблятиме до двох тонн водню на годину, забезпечуючи місцеву промисловість чистою енергією.