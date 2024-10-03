Найдена "секретная" функция смартфонов Pixel, о которой не знали раньше: что она может

На устройствах от компании Google есть ярлык для истории уведомлений, позволяющий быстро управлять телефоном.

Related video

История уведомлений была введена в Android несколько лет назад и является невероятно полезным инструментом. Она позволит найти уведомление даже если оно случайно было пропущено, сообщает 9to5google.

Увидев что-то, что было удалено до того, как оно было открыто, можно легко вернуться вернуться к этим вещам с помощью этой функции.

К сожалению, некоторые производители Android, а именно Samsung и OnePlus, без надобности скрывают эту функцию от пользователей, но Google делает ее довольно легкодоступной благодаря ярлыку "истории", который отображается внизу уведомлений, когда эта функция включена и когда на телефоне есть непрочитанные уведомления.

Если коснуться кнопки "Без уведомлений", можно быстро получить доступ к истории. В программном обеспечении нет ничего, что сообщает об этой особенности, поэтому она скрыта для подавляющего большинства людей, но эта информация была выдана экспертами по продуктам Google.

Если в прошлом приходилось копаться в меню настроек после случайной очистки уведомлений, этот маленький ярлык является хорошим дополнением, которое действительно экономит время и усилия.

Ранее мы писали о том, что Huawei выпустит первый в мире складной смартфон-гармошку с двумя шарнирами: что известно. Тройной складной телефон Huawei будет иметь 10-дюймовый экран, который складывается внутрь и наружу.

Также мы писали, что известно о новом смартфоне Infinix Hot 50 4G. Новый Infinix Hot 50 4G с 6,78-дюймовым IPS LCD-дисплеем и двойной задней камерой можно купить всего за 6 800 грн.