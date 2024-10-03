В Китае 10 000 дронов запустили с одного ноутбука: зачем это сделали (видео)

В заливе Шэньчжень во время светового шоу одновременно пилотировали 10 197 дронов. Световое шоу показало зрителям, в частности, достопримечательности залива.

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В заливе Шэньчжэнь в Китае недавно устроили световое шоу с использованием более 10 000 беспилотных летательных аппаратов для празднования Национального дня. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Это мероприятие побило два мировых рекорда — по наибольшему количеству дронов, одновременно поднятых в воздух с одного компьютера, и самому большому изображению, созданному дронами. Кульминацией шоу стала сцена "Небесный город", где тысячи дронов двигались в точной координации, создавая необычное воздушное зрелище.

Экспозиция также включила в себя элементы культурного наследия Шэньчжэня, сочетая инновации с традициями. Были продемонстрированы знаковые достопримечательности города, а также сцены, вдохновленные боевыми искусствами Вин Чун, представляющие богатую историю города и динамичное будущее.

Шоу дронов в Китае Фото: CCTV

Это представление было только началом недельного празднования. В течение следующие семь дней более 10 000 дронов будут освещать небо в пяти районах города.

Праздник наступления дня стал временем технологических чудес, и это событие стало одним из крупнейших шоу дронов, когда-либо организованных в Китае. Каждую ночь формирования дронов будут меняться, обращая внимание на другой визуальный опыт.

После показа дронов небо было еще больше освещено тем, что организаторы назвали "киберфейерверками". Это была не традиционная пиротехника, а инновационное слияние света и технологий. Киберфейерверки создали яркий образ Шэньчжэня и попали в Книгу рекордов Гиннесса.

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