У Китаї 10 000 дронів запустили з одного ноутбука: навіщо це зробили (відео)
У затоці Шеньчжень під час світлового шоу одночасно пілотували 10 197 дронів. Світлове шоу показало глядачам, зокрема, пам'ятки затоки.
У затоці Шеньчжень у Китаї нещодавно влаштували світлове шоу з використанням понад 10 000 безпілотних літальних апаратів для святкування Національного дня. Про це повідомляє Interesting Engineering.
Цей захід побив два світових рекорди — за найбільшою кількістю дронів, одночасно піднятих у повітря з одного комп'ютера, і найбільшим зображенням, створеним дронами. Кульмінацією шоу стала сцена "Небесне місто", де тисячі дронів рухалися в точній координації, створюючи незвичайне повітряне видовище.
Експозиція також включила в себе елементи культурної спадщини Шеньчженя, поєднуючи інновації з традиціями. Були продемонстровані знакові пам'ятки міста, а також сцени, натхненні бойовими мистецтвами Він Чун, що представляють багату історію міста і динамічне майбутнє.
Ця вистава була лише початком тижневого тижня. Протягом наступних семи днів понад 10 000 дронів освітлюватимуть небо в п'яти районах міста.
Свято настання дня стало часом технологічних чудес, і ця подія стала одним із найбільших шоу дронів, коли-небудь організованих у Китаї. Щоночі формування дронів будуть змінюватися, звертаючи увагу на інший візуальний досвід.
Після показу дронів небо було ще більше освітлене тим, що організатори назвали "кіберфеєрверками". Це була не традиційна піротехніка, а інноваційне злиття світла і технологій. Кіберфеєрверки створили яскравий образ Шеньчженя і потрапили до Книги рекордів Гіннесса.
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