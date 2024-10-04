​​Anker выпустит супер компактную солнечную батарею за $200: пригодится во время блэкаутов

Солнечная панель Solix PS100 имеет мощность 100 Вт, а еще ее удобно переносить.

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Новая портативная солнечная панель Anker Solix PS100 может появиться уже скоро. Устройство будет очень маленьким и будет иметь и встроенную подставку. Об этом сообщает Notebookcheck.

По слухам, Anker собирается выпустить еще одну солнечную панель мощностью 100 Вт, возможно, под названием Solix PS100. Источник U/joshuadwx опубликовал фотографии и детали о новинке. Между новой моделью с номером A2435 и ранее выпущенной панелью Solix PS100, которая имела номер A2431, обнаружены некоторые отличия. A2431 была запущена в продажу в начале этого года.

По словам Anker, новая Solix PS100 — самая маленькая солнечная панель мощностью 100 Вт со встроенной подставкой. Модель имеет размеры 35,5 x 27,7 x 6,5 см) в сложенном виде и вес 3,5 кг. Для сравнения, оригинальный PS100 имеет размеры 55,6 x 60,7 x 3,3 см в сложенном виде и вес 4,8 кг.

Подставка должна помочь пользователям оптимизировать позиционированиеі имеет разъем MC4. Кроме того, как и предыдущий вариант, панель имеет класс защиты от пыли и влаги IP67. К сожалению, эффективность преобразования еще не раскрыта; говорят, что оригинальный PS100 имеет эффективность преобразования 23%.

Солнечная Панель Anker Solix PS100

Источники предполагают, что эта новая портативная солнечная панель Anker Solix PS100 может вскоре появиться на Amazon US с рекомендуемой розничной ценой от $200 до $300. Для контекста, старая PS100 продается за $299. Будет ли этот продукт также запущен в Европе

, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что архитекторское бюро Atelier Matias Mosquera спроектировало в Буэнос-Айресе (Аргентина) бетонный дом, получивший название Shire, который снабжается энергией от солнечных панелей и может предоставить своему владельцу высокий уровень автономности.