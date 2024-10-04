Anker випустить суперкомпактну сонячну батарею за $200: стане в пригоді під час блекаутів

Сонячна панель Solix PS100 має потужність 100 Вт, а ще її зручно переносити.

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Нова портативна сонячна панель Anker Solix PS100 може з'явитися вже скоро. Пристрій буде дуже маленьким і матиме і вбудовану підставку. Про це повідомляє Notebookcheck.

З чуток, Anker збирається випустити ще одну сонячну панель потужністю 100 Вт, можливо, під назвою Solix PS100. Джерело U/joshuadwx опублікувало фотографії та деталі про новинку. Між новою моделлю з номером A2435 і раніше випущеною панеллю Solix PS100, яка мала номер A2431, виявлено деякі відмінності. A2431 була запущена в продаж на початку цього року.

За словами Anker, нова Solix PS100 — найменша сонячна панель потужністю 100 Вт із вбудованою підставкою. Модель має розміри 35,5 x 27,7 x 6,5 см) у складеному вигляді та вагу 3,5 кг. Для порівняння, оригінальний PS100 має розміри 55,6 x 60,7 x 3,3 см у складеному вигляді та вагу 4,8 кг.

Підставка має допомогти користувачам оптимізувати позиціонування та має роз'єм MC4. Крім того, як і попередній варіант, панель має клас захисту від пилу та вологи IP67. На жаль, ефективність перетворення ще не розкрита; кажуть, що оригінальний PS100 має ефективність перетворення 23%.

Сонячна Панель Anker Solix PS100

Джерела припускають, що ця нова портативна сонячна панель Anker Solix PS100 може незабаром з'явитися на Amazon US з рекомендованою роздрібною ціною від $200 до $300. Для контексту, стара PS100 продається за $299. Чи буде цей продукт також запущено в Європі

, поки що невідомо.

Раніше ми писали, що архітекторське бюро Atelier Matias Mosquera спроєктувало в Буенос-Айресі (Аргентина) бетонний будинок, що дістав назву Shire, який забезпечується енергією від сонячних панелей і може надати своєму власникові високий рівень автономності.