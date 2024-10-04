США боятся технологий квантовой связи Китая, которые защищают военную технику от РЭБ

КНР разрабатывает конкретные приложения, а не дорогостоящие квантовые компьютеры, чтобы защитить линии связи для самолетов, дронов и прочей военной техники.

Related video

Китай добивается успехов в квантовой информационной науке. Усилия КНР в этом направлении превосходят разработки Соединенных Штатов по масштабу и охвату, пишет издание Defense One со ссылкой на сенаторов Мэгги Хассан и Маршу Блэкберн.

Сенаторы обратились к министру обороны США Ллойду Остину с предложением разработать стратегический план по интеграции квантового зондирования для обеспечения национальной безопасности. Таким образом, по их мнению, США смогут сохранить технологическое преимущество перед Китаем.

Хассан и Блэкберн ссылаются на сентябрьский отчет Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF), в котором говорится, что "Китай лидирует в квантовых коммуникациях… и соответствует Соединенным Штатам в области зондирования, преуспевая в готовых к выходу на рынок технологиях, в то время как США доминируют в областях с высоким уровнем воздействия".

Это указывает на большой контраст в том, как две страны занимаются квантовыми технологиями в целом. США лидируют в квантовых вычислениях, но реальные приложения квантовых вычислений появятся через несколько лет, отчасти из-за проблемы создания машин для обработки большого количества кубитов. Например, IBM надеется построить три компьютера по 100 000 кубитов, способных решать некоторые из "самых сложных проблем в мире", — но не раньше 2033 года.

Но квантовая коммуникация и зондирование сегодня ближе к реальным приложениям. Вместо того, чтобы пытаться заставить субатомные частицы работать вместе для обработки информации, квантовое зондирование подразумевает относительно более простое наблюдение за ними. Поскольку все атомы ведут себя одинаково и имеют массу, они могут, например, создавать точные данные измерений для таких явлений, как ускорение, что позволяет, например, дрону или самолету "понимать", где он находится в любой точке Земли. При этом ни помехи, ни поддельные сигналы GPS летательным аппаратам не страшны.

Министерство обороны США вкладывают немалые средства в квантовое зондирование. Например, 55 млн долларов было потрачено на переход на квантовые датчики. Но, как указывается в отчете ITIF, Китай имеет явное лидерство в квантовой связи, и есть некоторые признаки того, что он также лидирует в квантовом зондировании, отчасти из-за сосредоточения на конкретных приложениях, а не на разработке оборудования для квантовых вычислений.

"В целом, стратегическая направленность Китая на "краткосрочные" квантовые технологии позволяет ему лидировать в технологиях, которые ближе к готовности рынка", — говорится в обращении сенаторов к Остину.

В своем письме Хассан и Блэкберн требуют от Остина более подробной информации о том, как Пентагон координирует свои усилия между различными службами и офисами, и задают следующие вопросы:

Какие новые угрозы выявило Министерство обороны, в решении которых квантовое зондирование может сыграть важную роль? Работало ли Минобороны над использованием квантового зондирования для устранения этих угроз?

Каково текущее распределение усилий по квантовому зондированию в Минобороны, включая офисы, отвечающие за управление и продвижение общих усилий в этой сфере?

Что Министерству обороны нужно от Конгресса для поддержки, поддержания и ускорения технологии квантового зондирования для национальной обороны?

Сенаторы хотят получить ответы на вопросы до 15 ноября.

Ранее мы писали, что первый в мире мобильный квантовый компьютер появится в 2027 году. Машина обойдется в 39 млн долларов США, будет иметь чипы, работающие при комнатной температуре, и масштабируемую квантовую архитектуру ParityQC.