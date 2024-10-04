США бояться технологій квантового зв'язку Китаю, які захищають військову техніку від РЕБ

КНР розробляє конкретні програми, а не дорогі квантові комп'ютери, щоб захистити лінії зв'язку для літаків, дронів та іншої військової техніки.

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Китай досягає успіхів у квантовій інформаційній науці. Зусилля КНР у цьому напрямі перевершують розробки Сполучених Штатів за масштабом і охопленням, пише видання Defense One з посиланням на сенаторів Меггі Хассан і Маршу Блекберн.

Сенатори звернулися до міністра оборони США Ллойда Остіна з пропозицією розробити стратегічний план з інтеграції квантового зондування для забезпечення національної безпеки. Таким чином, на їхню думку, США зможуть зберегти технологічну перевагу перед Китаєм.

Хассан і Блекберн посилаються на вересневий звіт Фонду інформаційних технологій та інновацій (ITIF), у якому йдеться про те, що "Китай лідирує в квантових комунікаціях... і відповідає Сполученим Штатам у сфері зондування, досягаючи успіху в готових до виходу на ринок технологіях, у той час як США домінують у галузях із високим рівнем впливу".

Це вказує на великий контраст у тому, як дві країни займаються квантовими технологіями загалом. США лідирують у квантових обчисленнях, але реальні додатки квантових обчислень з'являться за кілька років, почасти через проблему створення машин для обробки великої кількості кубітів. Наприклад, IBM сподівається побудувати три комп'ютери по 100 000 кубітів, здатних вирішувати деякі з "найскладніших проблем у світі", — але не раніше 2033 року.

Але квантова комунікація і зондування сьогодні ближче до реальних застосувань. Замість того, щоб намагатися змусити субатомні частинки працювати разом для обробки інформації, квантове зондування передбачає відносно більш просте спостереження за ними. Оскільки всі атоми поводяться однаково і мають масу, вони можуть, наприклад, створювати точні дані вимірювань для таких явищ, як прискорення, що дає змогу, наприклад, дрону або літаку "розуміти", де він перебуває в будь-якій точці Землі. При цьому ні перешкоди, ні підроблені сигнали GPS літальним апаратам не страшні.

Міністерство оборони США вкладає чималі кошти в квантове зондування. Наприклад, 55 млн доларів було витрачено на перехід на квантові датчики. Але, як вказується у звіті ITIF, Китай має явне лідерство в квантовому зв'язку, і є деякі ознаки того, що він також лідирує в квантовому зондуванні, почасти через зосередження на конкретних додатках, а не на розробці обладнання для квантових обчислень.

"Загалом, стратегічна спрямованість Китаю на "короткострокові" квантові технології дає йому змогу лідирувати в технологіях, що ближчі до готовності ринку", — йдеться у зверненні сенаторів до Остіна.

У своєму листі Хассан і Блекберн вимагають від Остіна докладнішої інформації про те, як Пентагон координує свої зусилля між різними службами та офісами, і ставлять такі запитання:

Які нові загрози виявило Міністерство оборони, у вирішенні яких квантове зондування може відіграти важливу роль? Чи працювало Міноборони над використанням квантового зондування для усунення цих загроз?

Яким є поточний розподіл зусиль із квантового зондування в Міноборони, включно з офісами, відповідальними за управління і просування загальних зусиль у цій сфері?

Що Міністерству оборони потрібно від Конгресу для підтримки, підтримки та прискорення технології квантового зондування для національної оборони?

Сенатори хочуть отримати відповіді на запитання до 15 листопада.

Раніше ми писали, що перший у світі мобільний квантовий комп'ютер з'явиться у 2027 році. Машина коштуватиме 39 млн доларів США, матиме чипи, що працюють за кімнатної температури, і масштабовану квантову архітектуру ParityQC, що масштабується.