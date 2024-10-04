Батареи больше не будут терять энергию: новое устройство не позволит быстро разряжаться

Пористая керамическая мембрана обезопасит твердотельные аккумуляторы и поможет им повысить производительность.

Related video

Исследователи из Университета Макгилла добились нового рывка в разработке полностью твердотельных литиевых батарей, которые рассматриваются как следующий шаг в технологии аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщает ресурс TechExplore.

Для эффективности аккумуляторов для авто, проблема заключается в сопротивлении, которое возникает там, где керамический электролит встречается с электродами. Это делает батарею менее эффективной и снижает количество энергии, которое она может выдавать. Исследовательская группа обнаружила, что создание пористой керамической мембраны вместо традиционной плотной пластины и заполнение ее небольшим количеством полимера может решить эту проблему. Это не только повышает производительность аккумулятора, но и создает стабильный интерфейс для работы при высоком напряжении.

Новое устройство для аккумуляторов

Современные литий-ионные батареи используют жидкие электролиты, которые представляют опасность из-за своей воспламеняемости. Целью полностью твердотельных батарей является замена жидких компонентов на твердые для повышения безопасности и эффективности.

Эта новая конструкция предлагает новый способ преодоления одного из ключевых барьеров для превращения полностью твердотельных батарей в реальность для индустрии электромобилей. Один из исследователей, Сэнхао Ван, объяснил, что открытие приближает нас к созданию следующего поколения более безопасных и эффективных батарей для электромобилей.

Ранее мы писали о том, что первые в мире сверхмощные аккумуляторы на основе ниобия дают на 50% больше энергии. Новая батарея XN50 выдерживает 1000 циклов заряда-разряда при температуре 45 градусов Цельсия.