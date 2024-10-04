Батареї більше не втрачатимуть енергію: новий пристрій не дасть змоги швидко розряджатися

Пориста керамічна мембрана убезпечить твердотільні акумулятори та допоможе їм підвищити продуктивність.

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Дослідники з Університету Макгілла домоглися нового ривка в розробці повністю твердотільних літієвих батарей, які розглядаються як наступний крок у технології акумуляторів для електромобілів. Про це повідомляє ресурс TechExplore.

Для ефективності акумуляторів для авто, проблема полягає в опорі, який виникає там, де керамічний електроліт зустрічається з електродами. Це робить батарею менш ефективною і знижує кількість енергії, яку вона може видавати. Дослідницька група виявила, що створення пористої керамічної мембрани замість традиційної щільної пластини і заповнення її невеликою кількістю полімеру може вирішити цю проблему. Це не тільки підвищує продуктивність акумулятора, а й створює стабільний інтерфейс для роботи за високої напруги.

Новий пристрій для акумуляторів

Сучасні літій-іонні батареї використовують рідкі електроліти, які становлять небезпеку через свою займистість. Метою повністю твердотільних батарей є заміна рідких компонентів на тверді для підвищення безпеки та ефективності.

Ця нова конструкція пропонує новий спосіб подолання одного з ключових бар'єрів для перетворення повністю твердотільних батарей на реальність для індустрії електромобілів. Один із дослідників, Сенхао Ван, пояснив, що відкриття наближає нас до створення наступного покоління безпечніших і ефективніших батарей для електромобілів.

Раніше ми писали про те, що перші у світі надпотужні акумулятори на основі ніобію дають на 50% більше енергії. Нова батарея XN50 витримує 1 000 циклів заряду-розряду за температури 45 градусів Цельсія.