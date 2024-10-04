Аккумуляторы "из соленой воды": ученые нашли интересный способ добычи лития для батарей

Исследования показали, что в соленой воде лития более чем достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос.

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Группа инженеров Нанкинского университета совместно с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли разработала новый способ извлечения лития из соленой воды. Об этом сообщает TechXplore.

Литий пользуется большим спросом из-за его использования в батареях. К сожалению, его традиционные источники, руды твердых пород, в ближайшие годы придут в упадок. Из-за этого ученые ищут другие источники, такие как соленая вода мировых океанов. Исследования показали, что в соленой воде лития более чем достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос.

Проблема заключается в извлечении лития таким образом, чтобы не загрязнять окружающую среду и быть относительно недорогим в получении. В этой новой работе исследовательская группа разработала подход, называемый солнечной транспирацией-питанием лития и его извлечением и хранением (STLES).

Идея нового подхода команды ученых заключается в использовании солнечного света для извлечения лития из соленой воды. Она призывает создать устройство, плавающее на поверхности соленой воды. Внутри устройства находится мембрана из оксида алюминия с внедренными наночастицами.

Когда на устройства попадает солнечный свет, создается давление, которое заставляет литий проходить через мембрану, отделяя ионы от соленой воды — кремниевой керамической фритты с крошечными отверстиями, которая сохраняет литиевые соли по мере их извлечения.

Исследователи отмечают, что поскольку система работает пассивно, она недорогая. Они также отмечают, что ее можно использовать не только в океане.

Новый подход не единственный изучаемый. Другая группа в Университете науки и технологий имени короля Абдаллы разработала метод, который включает использование железо-фосфатных электродов и серебряных/галогенидных окислительно-восстановительных электродов для извлечения ионов лития из соляного раствора, который затем высвобождается в пресноводный отсек.

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