Акумулятори "із солоної води": вчені знайшли цікавий спосіб видобутку літію для батарей

Дослідження показали, що в солоній воді літію більш ніж достатньо, щоб задовольнити світовий попит.

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Група інженерів Нанкінського університету спільно з колегами з Каліфорнійського університету в Берклі розробила новий спосіб вилучення літію з солоної води. Про це повідомляє TechXplore.

Літій користується великим попитом через його використання в батареях. На жаль, його традиційні джерела, руди твердих порід, найближчими роками занепадуть. Через це вчені шукають інші джерела, такі як солона вода світових океанів. Дослідження показали, що в солоній воді літію більш ніж достатньо, щоб задовольнити світовий попит.

Проблема полягає у вилученні літію у такий спосіб, щоб не забруднювати довкілля і бути відносно недорогим в отриманні. У цій новій роботі дослідницька група розробила підхід, званий сонячною транспірацією-живленням літію та його вилученням і зберіганням (STLES).

Ідея нового підходу команди вчених полягає у використанні сонячного світла для вилучення літію з солоної води. Вона закликає створити пристрій, що плаває на поверхні солоної води. Усередині пристрою встановлена мембрана з оксиду алюмінію з впровадженими наночастинками.

Коли на пристрої потрапляє сонячне світло, створюється тиск, який змушує літій проходити через мембрану, відокремлюючи іони від солоної води — кремнієвої керамічної фритти з крихітними отворами, що зберігає літієві солі в міру їх вилучення.

Дослідники зазначають, що оскільки система працює пасивно, вона недорога. Вони також зауважують, що її можна використовувати не тільки в океані.

Новий підхід не єдиний досліджуваний. Інша група в Університеті науки і технологій імені короля Абдалли розробила метод, що передбачає використання залізо-фосфатних електродів і срібних/галогенідних окисно-відновних електродів для вилучення іонів літію із соляного розчину, який потім вивільняється в прісноводний відсік.

Раніше ми писали про те, що перші у світі надпотужні акумулятори на основі ніобію дають на 50% більше енергії. Нова батарея XN50 витримує 1 000 циклів заряду-розряду за температури 45 градусів Цельсія.