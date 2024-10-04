Новое устройство обеспечит 22 млн домов морской возобновляемой энергией: что это

Инструментарий помогает исследователям оценить производительность своих технологий возобновляемой энергии с использованием реальных данных.

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Исследовательский инструмент Marine and Hydrokinetic Toolkit (MHKiT), созданный Национальной лабораторией возобновляемой энергии (NREL), Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией (PNNL) и Национальными лабораториями Сандия (Sandia) в США, поможет исследователям обеспечить 22 миллиона домов чистой и возобновляемой энергией из моря. Об этом пишет interestingengineering.com.

Морская возобновляемая энергия является потенциальным источником чистой энергии, доступным в большинстве частей света. В отличие от энергии ветра и солнца, она доступна круглосуточно. Чтобы использовать реальный потенциал морской энергии, исследователям необходимо иметь возможность моделировать свои технологии с использованием реальных данных об океанских волнах и течениях. MHKiT предоставляет инструменты проверки данных и стандартизированного анализа, которые помогают исследователям получать более реалистичные данные о производстве электроэнергии с помощью их технологий. Он работал совместно с такими технологиями, как подводные турбины для использования температурного градиента океанических течений для выработки электроэнергии..

MHKiT доступен на платформах программирования MATLAB и Python, каждая из которых используется определенной группой исследователей. Последние обновления инструментария MATLAB включают визуализацию турбулентности и речного течения, а также возможность моделирования экстремальных морских состояний.

Обновление Python поддерживает многомерные данные от таких агентств, как Программа информации о прибрежных данных (CDIP) и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Кроме того, обновление позволяет лучше идентифицировать и анализировать значительные волновые события и рассчитывать высоту волн. Что еще более важно, обновления поступают от авторов проекта, которые вносят функции в набор. MHKiT — это мощный инструмент со стандартизированным, проверенным кодом, программным обеспечением и данными, которые позволяют контролировать качество анализа.

Ранее мы писали, что новый проект обеспечит светом и теплом одновременно. Ожидается, что инициатива SoHyCal позволит производить столько водорода, чтобы можно было запитать около 210 000 или 30 000 автобусов в год.