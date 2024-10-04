Новий пристрій забезпечить 22 млн будинків морською відновлюваною енергією: що це

Інструментарій допомагає дослідникам оцінити продуктивність своїх технологій відновлюваної енергії з використанням реальних даних.

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Дослідницький інструмент Marine and Hydrokinetic Toolkit (MHKiT), створений Національною лабораторією відновлюваної енергії (NREL), Тихоокеанською північно-західною національною лабораторією (PNNL) та Національними лабораторіями Сандія (Sandia) у США, допоможе дослідникам забезпечити 22 мільйони будинків чистою та відновлюваною енергією з моря. Про це пише interestingengineering.com.

Морська відновлювана енергія є потенційним джерелом чистої енергії, доступним у більшості частин світу. На відміну від енергії вітру і сонця, вона доступна цілодобово. Щоб використовувати реальний потенціал морської енергії, дослідникам необхідно мати можливість моделювати свої технології з використанням реальних даних про океанські хвилі та течії. MHKiT надає інструменти перевірки даних і стандартизованого аналізу, які допомагають дослідникам отримувати більш реалістичні дані про виробництво електроенергії за допомогою їхніх технологій. Він працював спільно з такими технологіями, як підводні турбіни для використання температурного градієнта океанічних течій для вироблення електроенергії.

MHKiT доступний на платформах програмування MATLAB і Python, кожна з яких використовується певною групою дослідників. Останні оновлення інструментарію MATLAB включають візуалізацію турбулентності та річкової течії, а також можливість моделювання екстремальних морських станів.

Оновлення Python підтримує багатовимірні дані від таких агентств, як Програма інформації про прибережні дані (CDIP) і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Крім того, оновлення дає змогу краще ідентифікувати й аналізувати значні хвильові події та розраховувати висоту хвиль. Що ще більш важливо, оновлення надходять від авторів проєкту, які вносять функції в набір. MHKiT — це потужний інструмент зі стандартизованим, перевіреним кодом, програмним забезпеченням і даними, які дозволяють контролювати якість аналізу.

Раніше ми писали, що новий проєкт забезпечить світлом і теплом одночасно. Очікується, що ініціатива SoHyCal дасть змогу виробляти стільки водню, щоб можна було живити близько 210 000 або 30 000 автобусів на рік.