Супердешевый компьютер за $13 помещается на пальце и даже подключается к Wi-Fi (фото)

Устройство на базе микроконтроллера Espressif может самостоятельно запускать приложения или подключаться к другой технике.

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Компания Waveshare разработала уникальный микро-компьютер SP32-S3-LCD-1.47, похожий на USB-накопитель с дисплеем. На это устройство обратил внимание портал СNX-Software.

Компьютер представляет собой USB-донгл на базе микроконтроллера Espressif Systems SP32-S3. Внутри находится двухъядерный процессор Tensilica LX7 с тактовой частотой до 240 МГц, модуль ОЗУ на 512 КБ, 8 МБ PSRAM и 16 МБ флэш-памяти. Устройство объединяет беспроводное подключение с флэш-памятью высокой емкости и PSRAM, что делает его подходящим решением для широкого спектра встраиваемых приложений, включая устройства IoT, продукты для умного дома и носимые устройства.

Компьютер SP32-S3-LCD-1.47 с дисплеем

На корпусе находится TFT LCD-экран с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 320×172 пикселей, благодаря которому слегка похож на смарт-часы. Дисплей управляется контроллером ST7789, что позволяет использовать устройство для запуска небольших приложений с графическим интерфейсом, например, созданных с помощью библиотеки с открытым исходным кодом LVGL.

Для связи с другой техникой микро-компьютер получил модуль Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0, которые поддерживают ячеистую сеть и связь на большом расстоянии. Есть также слот для карт microSD, где можно хранить файлы и изображения.

Устройство компьютера SP32-S3-LCD-1.47

Одним из больших преимуществ ESP32-S3-LCD-1.47 называют управление питанием. Микроконтроллер поддерживает несколько режимов низкого энергопотребления, таких как легкий и глубокий сон, что позволяет разработчикам создавать энергоэффективные приложения. Его можно программировать с помощью фреймворка ESP-IDF или Arduino IDE, поэтому он доступен как профессионалам, так и любителям.

Хотя существуют аналогичные платы ESP32-S3, такие как LILYGO T-HMI, компактный форм-фактор USB-ключа делает модель привлекательным вариантом для разработчиков, ищущих плату со встроенным дисплеем. ESP32-S3-LCD-1.47 можно приобрести в официальном магазине Waveshare за $13 (без учета доставки).

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