Супердешевий комп'ютер за $13 поміщається на пальці і навіть підключається до Wi-Fi (фото)

Пристрій на базі мікроконтролера Espressif може самостійно запускати додатки або підключатися до іншої техніки.

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Компанія Waveshare розробила унікальний мікрокомп'ютер SP32-S3-LCD-1.47, схожий на USB-накопичувач із дисплеєм. На цей пристрій звернув увагу портал СNX-Software.

Комп'ютер являє собою USB-донгл на базі мікроконтролера Espressif Systems SP32-S3. Усередині розміщений двоядерний процесор Tensilica LX7 з тактовою частотою до 240 МГц, модуль ОЗП на 512 КБ, 8 МБ PSRAM і 16 МБ флешпам'яті. Пристрій об'єднує бездротове під'єднання з флешпам'яттю високої місткості та PSRAM, що робить його підходящим рішенням для широкого спектра вбудованих застосунків, включно з пристроями IoT, продуктами для розумного будинку та пристроями, що носяться.

Комп'ютер SP32-S3-LCD-1.47 з дисплеєм

На корпусі розміщено TFT LCD-екран з діагоналлю 1,47 дюйма і роздільною здатністю 320×172 пікселів, завдяки якому він злегка схожий на смартгодинник. Дисплей керується контролером ST7789, що дає змогу використовувати пристрій для запуску невеликих застосунків із графічним інтерфейсом, наприклад, створених за допомогою бібліотеки з відкритим вихідним кодом LVGL.

Для зв'язку з іншою технікою мікрокомп'ютер отримав модуль Wi-Fi (2,4 ГГц) і Bluetooth 5.0, які підтримують пористу мережу і зв'язок на великій відстані. Є також слот для карт microSD, де можна зберігати файли та зображення.

Пристрій комп'ютера SP32-S3-LCD-1.47

Однією з великих переваг ESP32-S3-LCD-1.47 називають керування живленням. Мікроконтролер підтримує кілька режимів низького енергоспоживання, як-от легкий і глибокий сон, що дає змогу розробникам створювати енергоефективні додатки. Його можна програмувати за допомогою фреймворку ESP-IDF або Arduino IDE, тому він доступний як професіоналам, так і аматорам.

Хоча існують аналогічні плати ESP32-S3, такі як LILYGO T-HMI, компактний формфактор USB-ключа робить модель привабливим варіантом для розробників, які шукають плату з вбудованим дисплеєм. ESP32-S3-LCD-1.47 можна придбати в офіційному магазині Waveshare за $13 (без урахування доставки).

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