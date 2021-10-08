Комп'ютер розміром із порошинку: вчені створять суперрозумний пристрій без проводів і батарей

На думку вчених, новий комп'ютер дозволить запускати "ненажерливі" системи штучного інтелекту, економлячи пам'ять і енергоспоживання.

Інженери з Данії розробляють мікроскопічний комп'ютер, структура якого нагадує людський мозок за принципом роботи та споживанням енергії.

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Про це пише сайт SciTechDaily.

Команда на чолі з доцентом Хуманом Фархані з Орхуського університету планує зробити комп'ютер розміром із порошинку і з таким низьким споживанням енергії, що він зможе відмовитися від будь-яких джерел живлення та добувати електрику прямо з навколишнього середовища. Вони вирішили імітувати структуру людського мозку з нейронами, синапсами та нейронними мережами, щоб створити "комп'ютер, натхненний мозком" (brain-inspiring computer або BIC).

Людський мозок витрачає всього 20 Вт енергії на виконання 10 квадрильйонів (10 000 000 000 000 000) операцій на секунду, що у 12 разів ефективніше за сучасні суперкомп'ютери. На думку вчених, пристрої зі схожою на мозок структурою зможуть значно спростити запуск алгоритмів штучного інтелекту, які споживають усе більше електроенергії.

"Якщо нам вдасться експеримент, ми отримаємо першу систему BIC розміром не більше за порошинку і з таким низьким енергоспоживанням, що її можна буде отримувати безпосередньо з навколишнього середовища. Іншими словами, джерело живлення не потрібно, і це відкриє шлях для низки нових, раніше неможливих, додатків штучного інтелекту", — заявив Хуман Фархані.

На проект під назвою Spin-Grain ("Зерно, яке обертається") вченим виділили $295 тис. у межах програми Villum Experiment, яка фінансує незвичайні наукові ідеї. Усього фонд Villum виділив понад $15 млн на розвиток 51 проекту, які передбачають проведення "сміливих дослідних експериментів".

Раніше вчені створили молекулярний комп'ютер нового типу, який за ефективністю наблизився до мозку людини. Чип може швидко перемикатися між обчислювальними завданнями, реагуючи на зміну напруги.

Писали також, що в Samsung намагаються "скопіювати та вставити" мозок у тривимірні-чипи. На думку вчених, відтворення клітинних зв'язків за допомогою матриці наноелектродів зробить комп'ютери самостійнішими і здатними до навчання.