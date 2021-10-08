Компьютер размером с пылинку: ученые создадут суперумное устройство без проводов и батарей

По мнению ученых, новый компьютер позволит запускать "прожорливые" системы искусственного интеллекта, экономя память и энергопотребление.

Инженеры из Дании разрабатывают микроскопический компьютер, структура которого напоминает человеческий мозг по принципу работы и потреблению энергии.

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Об этом пишет сайт SciTechDaily.

Команда во главе с доцентом Хуманом Фархани из Орхусского университета планирует сделать компьютер размером с пылинку и с таким низким потреблением энергии, что он сможет отказаться от любых источников питания и добывать электричество прямо из окружающей среды. Они решили имитировать структуру человеческого мозга с нейронами, синапсами и нейронными сетями, чтобы создать "компьютер, вдохновленный мозгом" (brain-inspiring computer, или BIC).

Человеческий мозг расходует всего 20 Вт энергии на выполнение 10 квадриллионов (10 000 000 000 000 000) операций в секунду, что в 12 раз эффективнее современных суперкомпьютеров. По мнению ученых, устройства с похожей на мозг структурой смогут значительно упростить запуск алгоритмов искусственного интеллекта, потребляющих все больше электроэнергии.

"Если нам удастся эксперимент, мы получим первую систему BIC размером не больше пылинки и с таким низким энергопотреблением, что ее можно будет получать непосредственно из окружающей среды. Иными словами, источник питания не потребуется, и это откроет путь для ряда новых, ранее невозможных, приложений искусственного интеллекта", — заявил Хуман Фархани.

На проект под названием Spin-Grain ("Вращающееся зерно") ученым выделили $295 тыс. в рамках программы Villum Experiment, которая финансирует необычные научные идеи. Всего фонд Villum выделил более $15 млн на развитие 51 проекта, предусматривающих проведение "смелые исследовательских экспериментов".

Ранее ученые создали молекулярный компьютер нового типа, который по эффективности приблизился к мозгу человека. Чип может быстро переключаться между вычислительными задачами, реагируя на изменение напряжения.

Писали также, что в Samsung пытаются "скопировать и вставить" мозг в трехмерные-чипы. По мнению ученых, воссоздание клеточных связей при помощи матрицы наноэлектродов сделает компьютеры более самостоятельными и обучаемыми.