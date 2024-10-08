Торговая война США и Китая в разгаре: КНР "сразила" противника новой энергией

Торговая война между США и Китаем предлагает сложную картину для разделения возобновляемой энергии, где соперничество, тарифы и экологические проблемы объединяются.

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Китай опернжает США в развитии солнечной энергетики. Этим очень обеспокоены в Белом доме, так как американские произвлдители фотоэлементов не в состоянии конкурировать с китайскими, пишет ecoticias.com.

Сектор возобновляемой энергетики оказался в ловушке агрессивной геополитической конкуренции — в основном торговой войны США и Китая. Быстрый рост КНР в подразделении возобновляемой энергетики поражает, пишет СМИ. В 2023 году страна ввела больше крупномасштабных солнечных мощностей, чем любая другая в мире, достигнув общей установленной мощности в 1 120 ГВт к 2024 году. Правительство поддержало гранты, инвестиции в крупномасштабные инициативы, а также цель контролировать международные цепочки поставок для технологий в сфере чистой энергетики. Теперь Китай контролирует более 80% генерации солнечной энергии в мире, он достиг не только финансовой компетентности, но и показал хорошие результаты государственных стратегий, включающих "агрессивное" перепроизводство, а также эффективные методы хранения энергии.

США стремятся контролировать преобразование возобновляемой энергии в мире, одновременно защищая свой перспективный внутренний сегмент. Администрация президента Джо Байдена поддерживает хрупкое равновесие, выступая за недорогую чистую энергию посредством входа на американский рынок недорогих китайских солнечных панелей, сохраняя рабочие места в США, а также инвестируя в промышленность. Ставки высоки, отмечает медиа, поскольку провал американских "солнечных" кампаний под тяжестью китайской конкуренции может означать потерю любой возможности содействия развити. солнечной энергетики в Штатах.

В ответ на растущее превосходство китайских компаний по производству солнечных батарей, правительство США применило налоги вместе с торговыми ставками. Знаменательное событие произошло в 2022 году, когда администрация Байдена ввела двухлетнюю приостановку тарифов на импорт солнечной энергии из Юго-Восточной Азии, — действие, которое, по мнению критиков, усилило влияние Китая на рынок солнечной энергии в США. Ключевые американские промышленники не способны конкурировать с китайскими корпорациями. Этот контраст ставит вопрос: "Могут ли США конкурировать без рисков в долгосрочной перспективе?".

Соперничество вызывает своеобразное противоречие: в то время как солнечная энергия играет важную роль в борьбе с изменением климата, зависимость от ископаемого топлива ослабляет экологические преимущества обеих стран. Например, перевозка солнечных панелей на судах с дизельным топливом способствует выбросам углерода, что ставит под угрозу устойчивость существующей международной цепочки поставок солнечной энергии. Возникают вопросы относительно устойчивости импорта солнечных панелей, произведенных в условиях высокого уровня выбросов углерода. Задача заключается в поиске других вариантов, гарантирующих надежность перехода на чистую энергию, при этом дополнительно концентрируясь на проблемах местной промышленности.

Торговая война между США и Китаем предлагает сложную картину для разделения возобновляемой энергии, где соперничество, тарифы и экологические проблемы объединяются. В то время как обе страны стремятся к руководству в преобразовании экологической энергии, необходимость в комбинированном методе становится доминирующей.

Ранее мы писали, что ​​Anker выпустит супер компактную солнечную батарею за $200. Солнечная панель Solix PS100 имеет мощность 100 Вт, а еще ее удобно переносить.