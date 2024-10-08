Торгова війна США і Китаю в розпалі: КНР "вбила" противника новою енергією

Торгова війна між США і Китаєм пропонує складну картину для поділу відновлюваної енергії, де суперництво, тарифи та екологічні проблеми об'єднуються.

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Китай випереджає США в розвитку сонячної енергетики. Цим дуже стурбовані в Білому домі, оскільки американські виробники фотоелементів не в змозі конкурувати з китайськими, пише ecoticias.com.

Сектор відновлюваної енергетики опинився в пастці агресивної геополітичної конкуренції — здебільшого торгової війни США і Китаю. Швидке зростання КНР у підрозділі відновлюваної енергетики вражає, пише ЗМІ. У 2023 році країна впровадила більше великомасштабних сонячних потужностей, ніж будь-яка інша у світі, досягнувши загальної встановленої потужності в 1 120 ГВт до 2024 року. Уряд підтримав гранти, інвестиції у великомасштабні ініціативи, а також мету контролювати міжнародні ланцюжки поставок для технологій у сфері чистої енергетики. Тепер Китай контролює понад 80% генерації сонячної енергії у світі, він досяг не тільки фінансової компетентності, а й показав хороші результати державних стратегій, що передбачають "агресивне" перевиробництво, а також ефективні методи зберігання енергії.

США прагнуть контролювати перетворення відновлюваної енергії у світі, одночасно захищаючи свій перспективний внутрішній сегмент. Адміністрація президента Джо Байдена підтримує крихку рівновагу, виступаючи за недорогу чисту енергію за допомогою входу на американський ринок недорогих китайських сонячних панелей, зберігаючи робочі місця в США, а також інвестуючи в промисловість. Ставки високі, зазначає медіа, оскільки провал американських "сонячних" кампаній під тягарем китайської конкуренції може означати втрату будь-якої можливості сприяння розвитку сонячної енергетики в Штатах.

У відповідь на всебільшу перевагу китайських компаній із виробництва сонячних батарей уряд США застосував податки разом із торговими ставками. Знаменна подія відбулася 2022 року, коли адміністрація Байдена впровадила дворічне призупинення тарифів на імпорт сонячної енергії з Південно-Східної Азії, — дія, яка, на думку критиків, посилила вплив Китаю на ринок сонячної енергії в США. Ключові американські промисловці не здатні конкурувати з китайськими корпораціями. Цей контраст ставить питання: "Чи можуть США конкурувати без ризиків у довгостроковій перспективі?".

Суперництво викликає своєрідні розбіжності: тоді як сонячна енергія відіграє важливу роль у боротьбі зі зміною клімату, залежність від викопного палива послаблює екологічні переваги обох країн. Наприклад, перевезення сонячних панелей на суднах із дизельним паливом сприяє викидам вуглецю, що ставить під загрозу стійкість наявного міжнародного ланцюжка постачання сонячної енергії. Виникають питання щодо стійкості імпорту сонячних панелей, вироблених в умовах високого рівня викидів вуглецю. Завдання полягає в пошуку інших варіантів, що гарантують надійність переходу на чисту енергію, водночас додатково концентруючись на проблемах місцевої промисловості.

Торгова війна між США та Китаєм пропонує складну картину для поділу відновлюваної енергії, де суперництво, тарифи та екологічні проблеми об'єднуються. У той час як обидві країни прагнуть до керівництва в перетворенні екологічної енергії, необхідність у комбінованому методі стає нагальною.

Раніше ми писали, що Anker випустить супер компактну сонячну батарею за $200. Сонячна панель Solix PS100 має потужність 100 Вт, а ще її зручно переносити.