Китай создал "марсианскую" батарею: выдерживает холод и заряжается от атмосферы

По словам исследователей, акумулятор питается солнечной и ядерной энергией и работает 1350 часов.

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Ученые из Китая сообщили, что разработали легкую перезаряжаемую батарею, способную работать на Марсе. Они опубликовали статью в научном журнале Science Bulletin.

Как пишут исследователи из Китайского университета науки и технологий, их аккумулятор может работать более 1350 часов при температуре около 0 градусов по Цельсию. Он спроектирован таким образом, чтобы выдерживать экстремальные условия на Марсе, где перепады температуры днем и ночью может достигать 60 градусов.

"Мы разработали аккумулятор для космических исследований, питаемый непосредственно от атмосферы Марса, и оценили его электрохимические характеристики в широком диапазоне температур, чтобы они соответствовали серьезным колебаниям температуры на Марсе", — отметили авторы статьи.

Батарея якобы может использовать атмосферу Марса "в качестве топлива", а также работать на солнечной и ядерной энергии, регулярно перезаряжаясь. Автор исследования Сяо Сюй, научный сотрудник из университета в Хэфэе, провинция Аньхой, объяснил изданию South China Morning Post, что она работает как топливный элемент, преобразующий химические реакции источника энергии в электричество.

Исследователи в своей статье также добавили, что разработка марсианских батарей призвана определить "уровень монополизации" перезаряжаемых литий-ионных батарей, используемых в исследовательских устройствах, от американского марсохода Sojourner 1997 года до китайского марсохода Zhurong 2021 года. Вероятно, китайские ученые активно ищут альтернативный источник питания.

Недавно Китай заявил о прорыве в разработке кремниевых фотонных чипов. По мнению китайских ученых, это поможет обойти не только санкции США, но и физические ограничения традиционных электронных микросхем.