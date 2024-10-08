Китай створив "марсіанську" батарею: витримує холод і заряджається від атмосфери

За словами дослідників, акумулятор живиться сонячною та ядерною енергією і працює 1350 годин.

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Учені з Китаю повідомили, що розробили легку акумуляторну батарею, здатну працювати на Марсі. Вони опублікували статтю в науковому журналі Science Bulletin.

Як пишуть дослідники з Китайського університету науки і технологій, їхній акумулятор може працювати понад 1350 годин за температури близько 0 градусів за Цельсієм. Він спроєктований таким чином, щоб витримувати екстремальні умови на Марсі, де перепади температури вдень і вночі може досягати 60 градусів.

"Ми розробили акумулятор для космічних досліджень, що живиться безпосередньо від атмосфери Марса, і оцінили його електрохімічні характеристики в широкому діапазоні температур, щоб вони відповідали серйозним коливанням температури на Марсі", — зазначили автори статті.

Батарея нібито може використовувати атмосферу Марса "як паливо", а також працювати на сонячній і ядерній енергії, регулярно перезаряджаючись. Автор дослідження Сяо Сюй, науковий співробітник з університету в Хефеї, провінція Аньхой, пояснив виданню South China Morning Post, що вона працює як паливний елемент, перетворюючи хімічні реакції джерела енергії на електрику.

Дослідники у своїй статті також додали, що розробка марсіанських батарей покликана визначити "рівень монополізації" літій-іонних батарей, які можна перезарядити і які використовують у дослідницьких пристроях, від американського марсохода Sojourner 1997 року до китайського марсохода Zhurong 2021 року. Ймовірно, китайські вчені активно шукають альтернативне джерело живлення.

Нещодавно Китай заявив про прорив у розробці кремнієвих фотонних чипів. На думку китайських учених, це допоможе обійти не тільки санкції США, а й фізичні обмеження традиційних електронних мікросхем.