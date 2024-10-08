Ученые создали капсулу, которая выдержит ядерное испытание при температуре 750°С

США и Великобритания преуспели в изготовлении испытательных капсул из металлических сплавов и графита для использования в ядерных реакторах будущего.

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Капсулы, созданные в INL (Великобритания), пройдут испытания на облучение в конце этого года в Национальной лаборатории Айдахо (IDL) в США, пишет interestingengineering.com.

Капсулы состоят из 578 образцов конструкционных материалов, включая усовершенствованную сталь и различные формы графита. Исследовательские группы из обеих стран попытаются понять, как каждый образец реагирует на нейтронное облучение и высокие температуры, чтобы оценить их потенциальное использование в усовершенствованных ядерных реакторах. Их можно будет использовать и в высокотемпературных газоохлаждаемых реакторах, которые разрабатываются и внедряются обеими странами.

В INL капсулы будут загружены в самый мощный в мире испытательный реактор. Там они будут испытаны при температуре до 750 градусов по Цельсию, чтобы имитировать условия в усовершенствованном реакторе. После испытаний капсулы будут разобраны в лаборатории Hot Fuel Examination Facility для анализа поведения материалов. Затем материалы предоставят для изучения в Библиотеке материалов NSUF. Библиотека материалов — это открытый архив, содержащий более 9000 образцов облученного ядерного топлива и материалов в США.

Научные группы из США и Великобритании работают над этим проектом, чтобы помочь улучшить технологию ядерных реакторов для гражданского использования.

Проект внедрен Министерством энергетики США, Министерством энергетики Великобритании в рамках двустороннего плана совместных действий по содействию исследованиям в области ядерной энергетики и обмену ресурсами между двумя странами. Он также направлен на обмен ресурсами объектов ядерной энергетики для усовершенствованных энергетических технологий. В проекте также участвуют Национальная лаборатория Оук-Ридж, Национальная лаборатория Тихоокеанского северо-запада, Университет Пердью, Westinghouse, Национальная ядерная лаборатория, Университет Манчестера, Оксфордский университет и Университет Шеффилда.

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