Учені створили капсулу, яка витримає ядерне випробування за температури 750°С

США і Велика Британія досягли успіху у виготовленні випробувальних капсул з металевих сплавів і графіту для використання в ядерних реакторах майбутнього.

Related video

Капсули, створені в INL (Велика Британія), пройдуть випробування на опромінення наприкінці цього року в Національній лабораторії Айдахо (IDL) у США, пише interestingengineering.com.

Капсули складаються з 578 зразків конструкційних матеріалів, включно з удосконаленою сталлю і різними формами графіту. Дослідницькі групи з обох країн спробують зрозуміти, як кожен зразок реагує на нейтронне опромінення і високі температури, щоб оцінити їхнє потенційне використання в удосконалених ядерних реакторах. Їх можна буде використовувати і у високотемпературних газоохолоджуваних реакторах, які розробляються і впроваджуються обома країнами.

У INL капсули будуть завантажені в найпотужніший у світі випробувальний реактор. Там вони будуть випробувані за температури до 750 градусів за Цельсієм, щоб імітувати умови в удосконаленому реакторі. Після випробувань капсули будуть розібрані в лабораторії Hot Fuel Examination Facility для аналізу поведінки матеріалів. Потім матеріали нададуть для вивчення в Бібліотеці матеріалів NSUF. Бібліотека матеріалів — це відкритий архів, що містить понад 9000 зразків опроміненого ядерного палива та матеріалів у США.

Наукові групи зі США та Великої Британії працюють над цим проєктом, щоб допомогти поліпшити технологію ядерних реакторів для цивільного використання.

Проєкт впроваджено Міністерством енергетики США, Міністерством енергетики Великої Британії в межах двостороннього плану спільних дій зі сприяння дослідженням у галузі ядерної енергетики та обміну ресурсами між двома країнами. Він також спрямований на обмін ресурсами об'єктів ядерної енергетики для вдосконалених енергетичних технологій. У проєкті також беруть участь Національна лабораторія Оук-Рідж, Національна лабораторія Тихоокеанського північного заходу, Університет Пердью, Westinghouse, Національна ядерна лабораторія, Університет Манчестера, Оксфордський університет і Університет Шеффілда.

Раніше ми писали про незвичайний спосіб видобутку енергії за допомогою алмазної сфери з ядерним двигуном і лазерним "обстрілом". Термоядерний синтез може змінити виробництво електроенергії, знизивши залежність від викопного палива, а також зменшивши екологічні наслідки.